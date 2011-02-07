راه اندازی دفتر کانون هواداران باشگاه تراکتورسازی در تهران

محمدحسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: به دنبال نامه نگاری وپیگیری های مستمر و نیز مساعدت دکتر قالیباف، دفتر کانون هواداران باشگاه تراکتورسازی تبریز در یکی از استادیوم های ورزشی واقع در محدوده منطقه 19شهرداری تهران مستقر شده که همزمان با سالروز قیام 29 بهمن مردم تبریز افتتاح رسمی می شود.

وی گفت: با توجه به کثرت اقوام مختلف ساکن در تهران به ویژه آذربایجانی های مقیم مرکز، راه اندازی این دفتر که در ضمیمه یک استادیوم تمرینی در اختیار باشگاه تراکتور سازی قرار گرفته، ضروری بود.

مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی تبریز اضافه کرد: در این استادیوم تمرینی، مدرسه فوتبال باشگاه تراکتورسازی تاسیس خواهد و آغاز به فعالیت خواهد کرد.

وی همچنین از افتتاح دفتر تبریز کانون هواداران این باشگاه خبر داد و گفت: این دفتر روز سه شنبه همزمان با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و با حضور مسئولان استان افتتاح خواهد شد.

وی با قدردانی از احساس مسئولیت شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز در رفع بخشی از مشکلات باشگاه تراکتورسازی با اختصاص پنج میلیارد ریال به این باشگاه افزود: این مساعدت نتیجه مکاتبه با شهردار تبریز و نظر مثبت ایشان است.

جعفری، با بیان اینکه تراکتورسازی عزم خود را برای صعود به بازی های آسیایی جزم کرده است، اظهار داشت: این تیم هم اکنون زیر ذره بین ای اف سی ( AFC ) بوده و مشکلات آن با وجود هواداران پرشمار باید حل و فصل شود.

وی ادامه داد: استادیوم اختصاصی این باشگاه با ظرفیت اولیه 10 هزار نفر اردیبهشت سال بعد مورد افتتاح قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز اضافه کرد: سونا و جکوزی متعلق به باشگاه تراکتورسازی با صرف اعتباری افزون بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال مرمت و بازسازی شده که همزمان با ایام الله دهه فجر افتتاح خواهد شد.

به گفته وی چندی پیش نیز زمین تمرینی تیم فوتبال باشگاه تراکتورسازی با صرف هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد ریال افتتاح شد که هم اکنون مورد استفاده این تیم و نیز تیم های پایه باشگاه تراکتورسازی است.