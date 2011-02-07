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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

فاز اول بازار گل پایتخت تا پایان سال آینده آماده می شود

فاز اول بازار گل پایتخت تا پایان سال آینده آماده می شود

قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران از تکمیل فاز اول بازار گل تا پایتخت تا پایان سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد احمدی بافنده با بیان اینکه بازار گل پایتخت در جاده خاوران تا بهمن 91 به بهره برداری کامل می رسد، گفت: با مشارکت سرمایه گذار، فاز اول احداث این بازار گل تا پایان سال آینده تکمیل شده و برای استفاده مردم آماده خواهد شد.

وی در مورد وضعیت احداث بازار گل تهران اظهار کرد: بازار گل تهران در جاده خاوران واقع در منطقه 15 راه اندازی می شود و هم اکنون مکان این بازار مشخص و سرمایه گذار نیز جهت مشارکت با شهرداری در سرعت بخشیدن به اجرای کار انتخاب شده است.

احمدی بافنده افزود: هم اکنون با مشارکت شهرداری وسرمایه گذار اقدامات اجرایی در حال انجام است.
 
قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: فاز اول احداث بازار گل تهران تا سال آینده ساماندهی می شود، و تا بهمن ماه سال 91 این پروژه به طور کامل بهره برداری می شود.
 
کد مطلب 1247815

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