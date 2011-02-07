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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۵۸

نجات لاکپشت دریایی که چهار گلوله خورده بود/ تمرین تیراندازی روی لاکپشتها!

نجات لاکپشت دریایی که چهار گلوله خورده بود/ تمرین تیراندازی روی لاکپشتها!

محافظان محیط زیست در آمریکا توانسته اند جان لاکپشت دریایی مجروحی که برای تولید نسل لاکپشتهای سبز دریایی مهره ای کلیدی به شمار می رود را از مرگ حتمی نجات دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، لاکپشتهای دریایی اصولا بی آزارتر از آن هستند که کسی بخواهد به سوی آنها گلوله شلیک کند، اما محققان "بروس" لاک پشت دریایی را در حالتی یافتند که فردی چهار گلوله به گردن او شلیک کرده بود و باله هایش به دلیل برخورد با طنابها و تورهای ماهیگیری به شدت آسیب دیده بود.

با این حال این گلوله ها که ظاهرا هنگامی به "بروس" شلیک شده اند که او برای نفس گیری سرش را از آب بیرون آورده است، بر بدن او بی اثر بوده اند. گلوله ها به هیچ یک از ساختارهای حیاتی بدن لاکپشت، استخوانهای اصلی، سیستم تنفسی و سیستم بلع آسیبی وارد نکرده اند.

در حال حاضر تنها 50 یا 60 نمونه از این لاکپشتها در آبهای گرم سواحل سن دیه گو زندگی می کنند، جمعیتی که برای نجات یافتن در طولانی مدت بسیار اندک است.

این لاکپشت دریایی سبز رنگ که محققان احتمال می دهند در پی تمرین تیراندازی افرادی به این وضعیت دچار شده است از یک هفته پیش تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفته است.

بر اساس گزارش ان بی سی، پس از اینکه محققان توانستند وضعیت لاکپشت را تثبیت کنند با استفاده از تصویربرداری های پرتو ایکس مکان گلوله های گردن بروس را تعیین کردند. اکنون بروس برای بازیافتن سلامت خود به چند ماه زمان نیاز دارد، دوره ای که طی آن باید 9 تا 13 کیلوگرم به وزن بدن او افزوده شود تا پس از آن محققان به لاکپشت اجازه دهند به دریا بازگردد.

کد مطلب 1247816

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