به گزارش خبرنگار مهر ، سومین دوره جام باشگاه های آسیا طی روزهای دوم و سوم اسفندماه به میزبانی آذربایجانشرقی در تبریز برگزار خواهد شد. به همین دلیل فدراسیون تکواندو به دلیل آنکه قهرمان دوره قبل یک تیم ایرانی است می تواند سه تیم را برای حضور در این مسابقات معرفی کند.

بر اساس آئین نامه لیگ های تکواندو تیم های قهرمان لیگ برتر و جام نقش جهان می‌توانند در این مسابقات شرکت کنند. دانشگاه آزاد به دلیل قهرمانی در دومین دوره جام باشگاه‌های آسیا در این مسابقات شرکت دارد. فولاد ماهان سپاهان که در فصل قبل قهرمان لیگ برتر شد دیگر تیمی در تکواندو ندارد و مقاومت قهرمان جام نقش جهان نیز از حضور در این مسابقات انصراف داد.

در این شرایط فدراسیون تکواندو علاوه بر دانشگاه آزاد، جوانه نایب قهرمان دوره گذشته جام باشگاه‌های آسیا و منتخب آذربایجان شرقی به اتحادیه آسیا برای حضور در جام باشگاههای آسیا معرفی کرد. این رقابتها برای سومِین دوره متوالی به میزبانی کشورمان برگزار خواهد شد.