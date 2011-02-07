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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

فضای سبز مدارس گرگان توسعه می یابد

فضای سبز مدارس گرگان توسعه می یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: شهردار گرگان در تشریح اقدامات شهرداری از برنامه ریزی برای توسعه فضای سبز مدارس مرکز استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابراهیم کریمی صبح دوشنبه در نشست با مسئولان آموزش و پرورش استان در خصوص ساخت پارک ترافیک، پارک نجوم،ایجاد فضای سبز در مدارس و تعاملاتی که در ایجاد فضای آموزشی با آموزش و پرورش انجام شد، خاطرنشان کرد: هزینه ها ی آموزشی، هزینه های دور ریختنی نیست.

وی گفت: همه آحاد آموزش و پرورش مخصوصا قشر تحصیل کرده در هر پست و مقامی محصول آموزش پرورش هستند و باید همگی کمک کنیم تا روند رو به رشد آموزش و پرورش با سرعت بیشتری پیش برود.

وی خاطرنشان کرد: تحقق این امر، برخاسته از روحیه دیانت و تعهدی است که در وجود همکاران ما در شهرداری و شورای اسلامی شهر وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان نیز گفت: هدف همه شهرداریها ساختن یک شهر پاک، بدون مشکلات زیست محیطی و سبز با فرهنگی غنی، با تاسیسات و ملزومات فرهنگی است.

عیسی پایین محلی اظهار داشت: رشد بی رویه شهرنشینی و شهرگرایی اداره شهر را برای شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری ها با مشکلات جدی روبرو کرده و انتظار رشد اقتصادی و فرهنگی  را بوجود آورده است.
کد مطلب 1247821

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