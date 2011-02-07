فضای سبز مدارس گرگان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابراهیم کریمی صبح دوشنبه در نشست با مسئولان آموزش و پرورش استان در خصوص ساخت پارک ترافیک، پارک نجوم،ایجاد فضای سبز در مدارس و تعاملاتی که در ایجاد فضای آموزشی با آموزش و پرورش انجام شد، خاطرنشان کرد: هزینه ها ی آموزشی، هزینه های دور ریختنی نیست.

وی گفت: همه آحاد آموزش و پرورش مخصوصا قشر تحصیل کرده در هر پست و مقامی محصول آموزش پرورش هستند و باید همگی کمک کنیم تا روند رو به رشد آموزش و پرورش با سرعت بیشتری پیش برود.

وی خاطرنشان کرد: تحقق این امر، برخاسته از روحیه دیانت و تعهدی است که در وجود همکاران ما در شهرداری و شورای اسلامی شهر وجود دارد.



مدیرکل آموزش و پرورش گلستان نیز گفت: هدف همه شهرداریها ساختن یک شهر پاک، بدون مشکلات زیست محیطی و سبز با فرهنگی غنی، با تاسیسات و ملزومات فرهنگی است.



عیسی پایین محلی اظهار داشت: رشد بی رویه شهرنشینی و شهرگرایی اداره شهر را برای شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری ها با مشکلات جدی روبرو کرده و انتظار رشد اقتصادی و فرهنگی را بوجود آورده است.