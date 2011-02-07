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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

در جلسه دیشب ؛

دولت عیدی 318 هزار تومانی کارمندان را تصویب کرد

دولت عیدی 318 هزار تومانی کارمندان را تصویب کرد

هیئت دولت در جلسه دیشب خود عیدی 318 هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت در پی پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری عیدی کارمندان و بازنشستگان را 318 هزار تومان تعیین کرد.

سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت پیش از این از واریز عیدی کارمندان و بازنشستگان تا پایان هفته خبر داده بود.

در همین حال، رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در گفتگو با مهر با اشاره به فرمول تعیین عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت در قانون خدمات کشوری گفته بود: بر اساس فرمول مذکور، ضریب ریالی که رقمی معادل 637 هزار تومان است، ضرب در عدد 500 خواهد شد که رقمی معادل 318 هزار تومان خواهد شد.

کد مطلب 1247823

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