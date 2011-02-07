مذاکره اخوانی ها با سلیمان؛ فرصتی برای تثبیت ارکان رژیم مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز در مقاله ای که به قلم "عبدالباری عطوان" می نویسد: رژیم مبارک توانست طی دو روزگذشته دست به اقداماتی بزند و درحقیقت برای تثبیت ارکان رژیمش فرصتهایی را به دست آورد و این درحالی است که این رژیم نه تنها از ملت مصر عذرخواهی نکرده بلکه اعترافش هم به اشتباهات انجام شده کاملا سطحی بوده است.

القدس العربی تاکید می کند: جوانان مصری برای اجرای انجام اصلاحات قانونی یا انتصاب "عمر سلیمان" به عنوان رئیس جمهوری دست به تظاهرات نزدند بلکه برای برچیده شدن رژیم فاسد و سرکوبگر مصر دست به تظاهرات زده و جانفشانی کردند.

این رژیم همانطوری که برای همگان روشن است حقوق بشر را نقض کرد و دست به شکنجه مصری ها زد و ثروت کشور را به تاراج برد و بیش از 40 میلیون مصری را در گرسنگی نگه داشت و کرامت 40 میلیون دیگر را له کرد درنتیجه مذاکره با این رژیم یعنی به رسمیت شناختن آن.

از سوی دیگر شاهد هستیم که ارتش مصر هم دست به اقدامی فریبکارانه زد که مدعی بی طرفی شد اما در حقیقت امر شاهد چنین موضوعی نبودیم و درحقیقت وظیفه اش یعنی پاسخ مثبت دادن به خواست ملت مصر- که خلع دیکتاتور بود- را نیز انجام نداد.

القدس العربی ادامه می دهد: از تغییر موضع ناگهانی جنبش اخوان المسلمین و عقب نشینی از شروط سابقش که ضرورت سقوط رژیم بود بسیار تعجب می کنیم و درعین حال بسیار غمگین می شویم که می بینیم نماینده های این جنبش با شخصی خطرناک یعنی "عمر سلیمان" وارد مذاکره می شوند.

از سوی شاهد آن هستیم که "هیلاری کلینتون" وزیر امورخارجه آمریکا از مشارکت اخوان المسلمین در گفتگو با "عمر سلیمان" بسیار استقبال می کند و آیا این منطقی است که آمریکا حکومت اسلامی را در مصر که معاهده کمپ دیوید را رد می کند و مقاومت علیه اسرائیل را تایید می کند، حمایت کند؟

این روزنامه خاطرنشان می سازد: ما موافق با گرسنگی مردم مصر نیستیم بلکه با کسانی که این ملت را گرسنه نگه داشتند و بلکه موجب آن شدند که بیش از نصفی از مردم این کشور کمتر از دو دلار در روز هزینه کنند مخالفیم.

عطوان تاکید می کند: اخوان المسلمین نیازی به مذاکره با عمر سلیمان ندارد تا زمانی که از اهداف این رژیم کاملا مطلع شود و همانطوری که یکی از سخنگویان این گروه گفت: اهداف این رژیم کاملا واضح است و آن شکست انقلاب و درهم شکستن فعالیت ها و ایجاد اختلاف بین انقلابی ها است تا رژیم را تثبیت کند.

القدس العربی درپایان تاکید می کند: ما همچنان به ملت مصر و توانشان برای تغییر و براندازی رژیم طاغوت مبارک در اسرع وقت ممکن اعتماد داریم.