کشت گندم تاثیر چندانی بر کاهش آبهای زیرزمینی فارس ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد دزفولی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: استان فارس همچنان پس از گذشت سالهای متوالی رتبه نخست تولید و خرید گندم را به خود اختصاص داده و کاهش سطح زیر کشت و یا کاهش عملکرد در واحد سطح طی چند سال اخیر تاثیری در جایگاه استان در سطح کشور به وجود نیاورده است.

وی ادامه داد: با مقایسه نیازهای آبی زراعتهای مختلف همانند گندم شش هزار و 500، ذرت دانه ای هشت هزار و 500، پنبه 10 هزار و چغندرقند 12 هزار متر مکعب می توان نتیجه گرفت که گندم در میان این محصولات ضمن استفاده از کمترین میزان نیاز آبی، در فصلی کشت می شود که بخش قابل توجهی از آب مورد نیازش را از نزولات آسمانی تامین می کند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن متوسط عملکرد گندم در واحد سطح در استان که معادل پنج تن در هکتار است، در حال حاضر به ازای تولید یک کیلو گندم، یک متر مکعب آب مصرف می شود.

دزفولی بیان کرد: هم اکنون شاخص کارایی مصرف آب کشور 9 دهم کیلوگرم در هر مترمکعب است که باید در سال 1400 به 1.6 کیلوگرم در هر مترمکعب افزایش یابد.

وی تصریح کرد: متوسط مصرف آب در اراضی کشاورزی استان 10 الی 14 هزار مترمکعب در هر هکتار اعلام شده که انتظار می رود با اجرایی شدن پروژه هایی چون کشاورزی حفاظتی در قالب کم خاکورزی و بی خاکورزی که در سطح 130 هزار هکتار در سال زراعی جاری اجرا شده، عملیات تسطیح لیزری اراضی کشاورزی در سطحی بالغ بر 200 هزار هکتار و همچنین تغییر و اصلاح روشهای آبیاری در جهت افزایش راندمان و مصرف بهینه در سطح 12 هزار هکتار تا 30 الی 40 درصد مصرف آب صرفه جویی خواهد شد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تاکید کرد: با اصلاح الگوی کشت به ویژه در زمینه کشت صیفی با استفاده از جایگزین کردن تغییر و اصلاح روشها و سیستمهای کاشت نیز می توان آب مصرفی را در هر هکتار دستکم به شش الی هشت هزار متر مکعب کاهش داد که به طور تقریبی نزدیک به متوسط مصرف جهانی پنج الی شش هزار متر مکعب خواهد بود.