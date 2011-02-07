به گزارش خبرنگار مهر، این نشست که نهمین سخنرانی علمی پژوهشگاه است ساعت 14 تا 16 روز دوشنبه 20 بهمن در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با حضور صاحبنظران و اندیشمندان برگزار خواهد شد.

بازشناسی گفتار چیست؟، گفتار چه فرایندهایی را شامل می‌شود، ارتباط بازشناسی گفتار با زبانشناسی و آواشناسی، مسائل زبانشناختی بازشناسی گفتار و نمونه‌هایی از بازشناسی گفتار فارسی سرفصل‌هایی است که در این همایش به بحث گذاشته می‌شود.

مکان برگزاری سخنرانی‌های علمی، تالار اجتماعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به نشانی تهران، خیابان انقلاب، تقاطع فلسطین، شماره 1090 ، طبقه ششم است.