به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاصد اشرفی مدیر سینما ماندانا گفت: استقبال مردم از جشنواره نسبت سال گذشته بسیار بیشتر است و به ‌نظرم دلیل آن این است که تنوع بالایی در فیلم‌های جشنواره داریم و در سال‌های گذشته تا این حد تنوع نداشتیم.

وی در مورد جابه‌جایی در برنامه‌های جشنواره، گفت: تنها روز اول یک مورد تغییر در برنامه داشتیم که امیدوارم این موضوع دیگر تکرار نشود، چون برای ما مدیران سالن مشکلات زیادی به وجود می‌آورد.

اشرفی تصریح کرد: مخاطبان با انتخاب فیلم‌ها به سالن می‌آیند و وقتی فیلم تغییر می‌کند، این موضوع مخاطبان را ناراحت می‌کند و این مسئله باعث ایجاد مشکلاتی برای مدیران سالن می‌کند.

وی در پایان گفت: 29 سال است که جشنواره فیلم فجر بر پا می‌شود و ما هنوز در برگزاری آن شاهد مشکلاتی هستیم و این موضوع نشانه بی‌دقتی در برگزاری جشنواره است و امید می‌رود با تلاش در رفع این مشکلات، بتوانیم خدمات بهتری به مخاطبان عرضه کنیم و جشنواره بهتری داشته باشیم.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن‌ماه به دبیری مهدی مسعودشاهی در تهران برگزار می‌شود.