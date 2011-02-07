به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل در حاشیه مراسم افتتاح نهمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات، یراق‌آلات، تجهیزات مبلمان و دکوراسیون داخلی در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت افزایش صادرات مبلمان، گفت: در 9 ماه ابتدای امسال 10 میلیون دلار صادرات مبلمان از کشور انجام شده است که این رقم برای کشور مطلوب نیست.

سرپرست سازمان توسعه تجارت عمده صادرات مبلمان کشور را به کشورهای آسیایی و اروپایی ذکر کرد و گفت: با توجه به توسعه صنعت مبلمان و ماشین‌آلات این صنعت بادی به فکر شکل‌گیری برند بین‌المللی و ارایه تسهیلات ارزان قیمت به تولید کنندگان مبلمان بود. به گفته صافدل، آمریکا و آلمان بزرگترین تولید کنندگان صنعت مبلمان دنیا هستند.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه رشد 30 درصدی مشارکت کنندگان را شاهد هستیم، ضمن اینکه 90 شرکت از 23 کشور خارجی نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

همچنین در ادامه علی اکبر کاشانی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان گفت: با توجه به تحریم ایران از سوی برخی کشورها اما مشارکت کشورهای خارجی در این نمایشگاه از رشد 35 درصدی برخوردار بوده ضمن اینکه استقبال گسترده از این نمایشگاه نشانگر زنده بودن این صنعت است.

وی اضافه کرد: در سال آینده قصد داریم دو مرکز نمایشگاهی مبلمان را در سلیمانیه عراق و قزاقستان برگزار کنیم. کاشانی از رشد تولید مبلمان به لحاظ کمی و کیفی خبر داد و گفت:‌ آمارهای وارداتی در زمینه مبلمان نشانگر این است که 10 درصد واردات مبلمان مبل ساخته شده، 70 درصد مواد اولیه و 10 درصد ماشین آلات است.

در این نمایشگاه 90 شرکت خارجی از کشورهای ترکیه، چین، اسپانیا، ایتالیا، دانمارک، هلند، کانادا، امارات، آلمان، اندونزی، مالزی، عربستان، هند، تایوان، ژاپن، انگلیس، سوئد، سوئیس، روسیه، پاکستان، آمریکا، اوکراین و سوریه در کنار 430 شرکت داخلی به عرضه تولیدات یا خدمات خود می‌پردازند.

این نمایشگاه از 18 تا 21 بهمن در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از ساعت 9 صبح تا 4 بعدازظهر آماده بازدید عموم است.