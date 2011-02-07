116 طرح در شیروان چرداول افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار ایلام صبح دوشنبه در بازدید یک روزه از شهرستان شیروان چرداول و افتتاح و کلنک زنی تعداد 116 طرح و پرژه عمرانی این منطقه که با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و 444 میلیون تومان به بهره برداری رسید، در جمع پرشور مردم انقلابی این شهرستان در حسینیه ثارالله، گفت: عصر کنونی، عصر عدالت طلبی و حرکت همراه با شعور و معرفت بشریت به سمت ولایت است .

مجتبی اعلایی اظهار داشت: عصر پایانی تاریخ که همراه با استقرار حکومت عدالت حقیقی است، سفره عدالت گسترده می شود و جامعه مهدوی عدل و عدالت را جهانی می کند .

وی افزود: در عصر ولایت مردم آگاهانه رجوع می کنند و رجوع آنها قلبی است و الان نشانه های فراوان درک این عصر به کرات در اقصی نقاط دیده می شود .

وی تصریح کرد: برای رسیدن به ولایت، باید در مسیری حرکت کنیم که سایه ولی بر سر ما باشد .

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه برای استقبال از عدالت جهانی باید خالص بود نیز ادامه داد: ناخالصی کدورت و تاریکی دارد و انعکاس نور را ندارد .

اعلایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادامه ساخت راه ایلام، حمیل گفت: این موضوع بصورت جدی در دستور کار قرار دارد ولیکن برخی موانع قانونی از قبیل قطع درختان بلوط برای حذف چند پیچ در مسیر این پروژه، مشکلاتی را بوجود آورده است .

وی با اعلام این موضوع که یکی از اصول توسعه، همراه شدن با طبیعت است، نیز خاطر نشان ساخت: در عین اینکه بسیار مشتاقم پروژه اجرائی شود ولیکن باید بدنبال ساز وکاری بود که طبیعت بصورت گسترده تخریب نشود چرا که در دراز مدت دچار خطر می شویم .

این مقام مسئول در بیانی مهم اظهار داشت: مدیران و مسئولان استانی باید در نگاه به ایجاد پروژه ها از بخشی نگری پرهیز و روند باید بگونه ای باشد که همه دستگاه ها در کل امور احساس مسئولیت کنند.

وی با اشاره به افتتاح پروژه های شرکت گاز در روستاها و شهرهای مختلف استان نیز از عموم مردم منطقه خواست، با توجه به اینکه استان در انتهای شبکه مصرف گاز قرار دارد، استفاده بهینه را از این نعمت بعمل آورند و در مصرف صرفه جویی کنند.

استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود وحدت و همدلی را رمز موفقیت و توسعه منطقه عنوان نمود و افزود: هم اکنون هماهنگی در بین مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر دست اندرکاران مطلوب است .

وی همچنین افتتاح پروژه های مختلف عمرانی، کشاورزی، فرهنگی در منطقه شیروان چرداول را ثمره تلاش کلیه مسئولان استانی در همه سطوح خواند .

در ابتدا این آیین که با حضور گسترده و پرشور مردم قدرشناس سرابله برگزار شد، فرماندار شیروان چرداول و مهندس شاپور پولادی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی به ایراد سخنرانی و ارائه دستاوردها پرداختند .

استاندار ایلام در این بازدید یکروزه ضمن دیدار با مردم روستای سرتنگ که به پیش از وی در مسیر تجمع کرده بودند، وعده بررسی مشکلات این روستا را با دستور اعزام گروهی از مسئولان با مسئولیت معاون عمرانی استانداری ایلام را داد .

وب همچنین با حاضر شدن در بین مردم روستای گدمه ضمن استماع نقطه نظرات آنها در جریان مشکلات این روستا قرار گرفت و دستوراتی را جهت تأمین آب شرب مردم را به مسئولان مربوطه ارائه دادند .

اعلایی در آیینی سند یکباب خانه مسکونی را به یکی از خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی استان اهدا کرد و اسناد 13 باب خانه مسکونی دیگر نیز توسط مسئولان اهدا شد .