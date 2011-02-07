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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۲۵

11 نقطه حادثه‌ خیز در جاده‌ های استان بوشهر شناسایی شد

11 نقطه حادثه‌ خیز در جاده‌ های استان بوشهر شناسایی شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر‌کل راه و ترابری استان بوشهر گفت: پس از بررسیهای صورت گرفته از جاده های استان، 11 نقطه حادثه‌ خیز در جاده‌ های استان شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علیرضا صفایی بوشهری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: رفع نقاط حادثه‌ خیز از مهمترین اولویتهای اداره کل راه و ترابری استان بوده و هم‌ اکنون این امر در حال انجام است.

وی اظهار داشت: در همین راستا سعی خواهد شد با ایجاد تقاطع غیر‌همسطح و سایر عملیاتهای راهسازی سعی نسبت به حذف نقاط حادثه‌خیز اقدامات لازم را انجام دهیم.

مدیر‌کل راه و ترابری استان بوشهر گفت: گسترش و ایمن ‌سازی راه‌ها در استان بوشهر در یکسال اخیر با دقت نظر و توجه خاصی انجام گرفته و در شرایط کنونی نیز شاهد به ثمر نشستن بسیاری از طرح ‌ها هستیم.

صفایی بوشهری افزود: توجه به آموزش کارکنان و پیمانکاران در دستور کار اداره کل راه قرار دارد و امسال چند دوره مهم آموزشی برگزار شده و در ادامه نیز چند دوره دیگر را برگزار خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: پروژه‌های راه ‌سازی در سطح استان بوشهر هم‌ اکنون در تمام شهرها و شهرستانها در حال اجراست و پیمانکاران بدون وقفه و با دقت خوبی در اجرای طرح ‌ها مشارکت دارند.

مدیر‌کل راه و ترابری استان بوشهر خاطرنشان کرد: استانداردسازی راه‌ ها و رعایت ایمنی در تمام مسیرها در دستور کار ما قرار دارد و انتظار داریم که در نیمه دوم سال آینده در تمام شهرستانها، طرح‌های مهم را عملیاتی کنیم.

صفایی بوشهری از راه‌اندازی تقاطع غیر‌همسطح برازجان در دهه فجر خبر داد و یادآور شد: تقاطع غیرهمسطح برازجان با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال در ایام دهه فجر افتتاح می‌شود و این تقاطع نقش مهمی در کاهش تصادفات دارد.

کد مطلب 1247838

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