11 نقطه حادثه‌ خیز در جاده‌ های استان بوشهر شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علیرضا صفایی بوشهری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: رفع نقاط حادثه خیز از مهمترین اولویتهای اداره کل راه و ترابری استان بوده و هم اکنون این امر در حال انجام است.
وی اظهار داشت: در همین راستا سعی خواهد شد با ایجاد تقاطع غیرهمسطح و سایر عملیاتهای راهسازی سعی نسبت به حذف نقاط حادثهخیز اقدامات لازم را انجام دهیم.
مدیرکل راه و ترابری استان بوشهر گفت: گسترش و ایمن سازی راهها در استان بوشهر در یکسال اخیر با دقت نظر و توجه خاصی انجام گرفته و در شرایط کنونی نیز شاهد به ثمر نشستن بسیاری از طرح ها هستیم.
صفایی بوشهری افزود: توجه به آموزش کارکنان و پیمانکاران در دستور کار اداره کل راه قرار دارد و امسال چند دوره مهم آموزشی برگزار شده و در ادامه نیز چند دوره دیگر را برگزار خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: پروژههای راه سازی در سطح استان بوشهر هم اکنون در تمام شهرها و شهرستانها در حال اجراست و پیمانکاران بدون وقفه و با دقت خوبی در اجرای طرح ها مشارکت دارند.
مدیرکل راه و ترابری استان بوشهر خاطرنشان کرد: استانداردسازی راه ها و رعایت ایمنی در تمام مسیرها در دستور کار ما قرار دارد و انتظار داریم که در نیمه دوم سال آینده در تمام شهرستانها، طرحهای مهم را عملیاتی کنیم.
صفایی بوشهری از راهاندازی تقاطع غیرهمسطح برازجان در دهه فجر خبر داد و یادآور شد: تقاطع غیرهمسطح برازجان با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال در ایام دهه فجر افتتاح میشود و این تقاطع نقش مهمی در کاهش تصادفات دارد.
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