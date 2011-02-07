غربیها بدلیل ترس از اسلامگراها مخالف دموکراسی در خاورمیانه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارک مازوور" مدرس تاریخ در دانشگاه کلمبیا آمریکا با اشاره به تاریخ مصر از دوران استعمار کهن، دوران خدیو، دوران عثمانی، استعمار انگلیس، جنگ های اعراب و اسرائیل و دوره پس از جنگ و سیطره آمریکا بر این کشور می نویسد: این مصیبت است که مصر به آزمایشکاهی برای تکنیک های غربی برای اداره و کنترل مستقیم از دوران اشغال این کشور در سال 1882 از سوی انگلیس تبدبل شده است.

در ادامه آمده است: اکنون تاریخ به شیوه ای دردآور به فراموشی سپرده شده و از آن درسی آموخته نشده است. ما چیز زیادی از تاریخ یک قرن مصر نیاموخته ایم. دولت اوباما هم اشتباهات پیشینیان خود را تکرار می کند و این نگاه کلیشه ای را دارد که راه دموکراسی در خاورمیانه باید بسته شود. این تفکر کلیشه ای در گذشته در بین شرق شناسان و مشاوران نظامی امپراطور سازان اروپایی بود که یا باید به دنبال امپراطوری خود باشند یا اینکه دموکراسی را در خاورمیانه ترویج کنند. واشنگتن نیز پای خود را درست در جای پای آنها نهاد و بر این باور است که کوچکترین دموکراسی برای خاورمیانه می تواند بروز اسلام شدیداً افراطی را در پی داشته باشد.

این مورخ در ادامه آورده است: ما با سرزمین های کشف نشده و ثبت نشده بر روی نقشه روبرو هستیم و سالها سرکوب احزاب سیاسی، آنها را به دست نشانده های رژیم های آنها تبدیل کرده است. اما این ایده که اخوان المسلمین با سازماندهی خوب خلا قدرت را پر خواهد کرد و کشور را به یک سیستم سیاسی دینی تبدیل خواهد کرد یک واقعیت است.