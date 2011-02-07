برنامه گروههای موسیقی در تالار وحدت و برج میلاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اجرای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی در تاریخ 2 اسفندماه ساعت 21 در تالار وحدت اجرا می شود.

دومین اجرای ارکسترسمفونیک تهران در تاریخ 3 اسفندماه ساعت 18:30 در تالار وحدت به روی صحنه می رود و ساعت 21 کنسرت گروه آوازی تهران، به سرپرستی میلاد عمرانلو برگزار می شود .

نخستین اجرای گروه موسیقی"رستاک" به سرپرستی سیامک سپهری در بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر در تاریخ 4 اسفند ساعت 18:30 در تالار وحدت برگزار می شود و در سانس دوم ساعت 21 ارکستر سمفونیک صدا وسیما به رهبری محمد بیگلری پور به روی صحنه می رود.

اجرای تکنوازی اساتید موسیقی ایران هادی منتظری، مسعود حبیبی ، بهرام ساعد و حسن ناهید تاریخ 5 اسفندماه ساعت 18:30 به روی صحنه می رود و طبق برنامه ریزی انجام شده نوبت دوم از اجرای تالار وحدت به کنسرت ارکستر موسیقی ملی به رهبری بردیار کیارس اختصاص دارد.

دومین اجرای ارکستر موسیقی ملی در تاریخ 6 اسفندماه ساعت 18:30 برگزار می شود و ارکستر و گروه کر آکادمیک به رهبری فرید عمران ساعت 21 به روی صحنه می رود.

اجرای گروه های برگزیده با حضور مهمانان ویژه بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر در تاریخ 7 اسفندماه برگزار می شود.

مازیار فلاحی و علی اصحابی از دیگر گروه های موسیقی پاپ هستند که در تاریخ 5 اسفندماه ساعت 21 در بخش جنبی بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر در سالن همایش های برج میلاد اجرای برنامه دارند .

اجرای حمید حامی و نیما مسیحا از دیگر کنسرت ها در بخش موسیقی پاپ است که در تاریخ 6 اسفندماه در برج میلاد برگزار می شود.

برنامه نشست های پژوهشی بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر هر روز ساعت 16 در پژوهشکده فرهنگ و هنر با موضوعات "موسیقی و مدیریت رسانه در ایران"،"موسیقی و رسانه مجازی "،"جایگاه موسیقی در رسانه های مکتوب ایران"،"بررسی جایگاه موسیقی در صدا وسیما"، "مردم شناسی موسیقی در رسانه های ایران" و "جایگاه موسیقی در ساستگذاری های رسانه ای در ایران" برگزار می شود.