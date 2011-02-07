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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۸

اختصاصی مهر/

برنامه گروههای موسیقی در تالار وحدت و برج میلاد اعلام شد

برنامه گروههای موسیقی در تالار وحدت و برج میلاد اعلام شد

تکنوازی فرهنگ شریف،مجید ناظم زاده و جواد بطحایی نخستین کنسرتی است که در تاریخ 2 اسفندماه ساعت 18:30در تالار وحدت برگزار می شود و کنسرت گروه موسیقی "دارکوب" نیز نخستین کنسرت موسیقی پاپ است که در بخش جنبی بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر ساعت 21 در مرکز همایش های برج میلاد به روی صحنه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اجرای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی در تاریخ 2 اسفندماه ساعت 21 در تالار وحدت اجرا می شود.

دومین اجرای ارکسترسمفونیک تهران در تاریخ 3 اسفندماه ساعت 18:30 در تالار وحدت به روی صحنه می رود و ساعت 21 کنسرت گروه آوازی تهران، به سرپرستی میلاد عمرانلو برگزار می شود .

نخستین اجرای گروه موسیقی"رستاک" به سرپرستی سیامک سپهری در بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر در تاریخ 4 اسفند ساعت 18:30 در تالار وحدت برگزار می شود و در سانس دوم ساعت 21 ارکستر سمفونیک صدا وسیما به رهبری محمد بیگلری پور به روی صحنه می رود.

اجرای تکنوازی اساتید موسیقی ایران هادی منتظری، مسعود حبیبی ، بهرام ساعد و حسن ناهید تاریخ 5 اسفندماه ساعت 18:30 به روی صحنه می رود و طبق برنامه ریزی انجام شده نوبت دوم از اجرای تالار وحدت به کنسرت ارکستر موسیقی ملی به رهبری بردیار کیارس اختصاص دارد.

دومین اجرای ارکستر موسیقی ملی در تاریخ 6 اسفندماه ساعت 18:30 برگزار می شود و ارکستر و گروه کر آکادمیک به رهبری فرید عمران ساعت 21 به روی صحنه می رود.

اجرای گروه های برگزیده با حضور مهمانان ویژه بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر در تاریخ 7 اسفندماه برگزار می شود.

مازیار فلاحی و علی اصحابی از دیگر گروه های موسیقی پاپ هستند که در تاریخ 5 اسفندماه ساعت 21 در بخش جنبی بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر در سالن همایش های برج میلاد اجرای برنامه دارند .

اجرای حمید حامی و نیما مسیحا از دیگر کنسرت ها در بخش موسیقی پاپ است که در تاریخ 6 اسفندماه در برج میلاد برگزار می شود.

برنامه نشست های پژوهشی بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر هر روز ساعت 16 در پژوهشکده فرهنگ و هنر با موضوعات "موسیقی و مدیریت رسانه در ایران"،"موسیقی و رسانه مجازی "،"جایگاه موسیقی در رسانه های مکتوب ایران"،"بررسی جایگاه موسیقی در صدا وسیما"، "مردم شناسی موسیقی در رسانه های ایران" و "جایگاه موسیقی در ساستگذاری های رسانه ای در ایران" برگزار می شود.  

کد مطلب 1247842

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