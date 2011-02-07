پیکار 400 ووشوکار برای حضور در تیم ملی/ جودوکاری در لباس ووشو!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای ووشوی قهرمانی کشور که حکم بازیهای انتخابی تیم ملی جهت حضور در یازدهمین دوره رقابتهای جهانی ترکیه را دارد از صبح امروز دوشنبه با حضور 400 ووشوکار در کرج آغاز شد.

این رقابتها در 2 بخش تالو و ساندا و با حضور 300 سانداکار و 100 تالو کار از 32 استان کشور از امروز به مدت سه روز در مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار می شود. استان تهران با دو تیم در این رقابتها شرکت می کند که با این حساب 33 تیم از 32 استان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

در تیم تهران ایرج امیرخانی عضو سابق تیم ملی جودو در وزن 81- کیلوگرم حضور دارد. امیرخانی که هفته گذشته در لیگ برتر جودو از سوی کمیته انضباطی دچار محرومیت شد با حضور در رقابتهای انتخابی ووشو تهران، عنوان قهرمانی را کسب کرد و از امروز برای حضور در تیم ملی ووشو تلاش می کند.

رقابتهای ووشو قهرمانی ایران در 10 وزن ساندا و در 10 فرم تالو و همچنین فرم دوئیلین برگزار می شود که نفرات برتر به اردوی تیم ملی ووشوی بزرگسالان جهت شرکت در یازدهمین دوره مسابقات جهانی ترکیه راه خواهند یافت.