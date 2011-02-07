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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۱

37 طرح عمرانی در شهرستان مهران به بهره برداری رسید

ایلام - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته دهه فجر، 37 طرح عمرانی در شهرستان مهران با حضور مسئولان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار مهران صبح دوشنبه در این آیین گفت: این طرحها در بخش های کشاورزی، راه و ترابری، صنعت و معدن، عمران شهری و روستایی و آب و فاضلاب و با هدف توسعه شهرستان مهران اجرا شده است .

ولی اله حیاتی افزود: برای اجرای این طرحها در مجموع 175 میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی سرمایه گذاری شده است.

وی اظهار داشت: با بهره برداری از این طرحها برای 220 جویای کار در شهرستان زمینه اشتغال پایدار فراهم شده است.

فرماندار مهران به فعالیت های انجام شده در حوزه عمران شهری در این شهر نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر توجه به زیرساختها و عمران شهری مهران از رشد مطلوبی برخوردار بوده است.

حیاتی افزود: با توجه به اینکه مهران شهری زائر پذیر است، اکنون طرحهای مختلفی در حوزه عمران شهری برای ارائه خدمات مطلوب به زوار عتبات و نیز شهروندان در دست اقدام است.

 

کد مطلب 1247844

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