باد ریگهای مریخ را جابجا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون تصور می شد که در بیابانهای مریخ شنهای ریگزارها بی حرکت و یخ زده اند.

اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاه آریزونا با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده توسط دوربین HiRISE کاوشگر مدارگرد Mars Reconnaissance Orbiter ناسا کشف کردند که ریگهای بیابانهای منطقه وسیعی از نیمکره شمالی مریخ نیز همانند ریگزارهای زمین زمانی که در مسیر باد قرار می گیرند حرکت کرده و تغییر مسیر می دهند.

این تحقیقات نشان داد که این شنها زمانی تند و زمانی آهسته حرکت می کنند و تغییر مسیر می دهند اما از حرکت متوقف نمی شوند.

تا مدتها تصور می شد که این ریگهای تیره رنگی که مساحتی از مریخ تا قطب شمال را در بر گرفته اند رسوبات قدیمی و بقایای فسیلی هستند که توسط باد در گذشته های بسیار دور ایجاد شده بودند.

اکنون این تحقیقات نشان می دهد که این مسیر ریگزار، رسوبات قدیمی و ساکن نیستند بلکه همانند ریگزارهای زمین جابجا می شوند.

براساس گزارش ساینس، فرایند جابجایی ریگها به نوعی تغییرات فصلی ارتباط دارد که مشابه آن در روی زمین رخ نمی دهد.

به طوریکه در زمستان، یک لایه دی اکسید کربن منجمد تاج قطبی را می پوشاند. با فرارسیدن بهار این دی اکسید کربن به صورت گاز متصاعد می شود.

این جریان گازی، ریگها را ناپایدار می کند و به این ترتیب با وزیدن باد، شنها جابجا می شوند در بعضی مناطق، صدها متر مربع شن در یک سال مریخی جابجا می شود.

به گفته این دانشمندان، در مدت چهار سال رصد این ریگزارها 40 درصد از شنها جابجا شدند به طوریکه دیگر در موقعیت اولیه خود قرار نداشتند.