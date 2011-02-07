به گزارش مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر استالون در این فیلم نقش یک آدمکش حرفه‌ای اهل نیو اورلئان که با پلیس نیویورک همکاری می‌کند را بر عهده می‌گیرد.

وین کریمر کارگردانی این فیلم را بر اساس فیلمنامه‌ای نوشته آلساندرو کامون انجام می‌دهد. کامون پیش از این فیلمنامه فیلم "پیام‌آور" را نوشته بود. فیلمبرداری "شلیک به سر" از ماه مه ( اردیبهشت آینده) در نیواورلئان و نیویورک آغاز می‌شود.

در این فیلم شخصیتی که استالون نقش او را بازی می‌کند با یک مامور جوان پلیس نیویورک همراه می‌شود تا یک معمای پلیسی و سیاسی را حل کنند. استالون که آخرین بار فیلم "بی‌مصرف‌ها" به کارگردانی و نقش‌آفرینی خودش را روانه اکران کرده بود از تهیه‌کنندگان فیلم "شلیک به سر" نیز هست.

پروژه "شلیک به سر" از هم اکنون در بازار فیلم جشنواره برلین حاضر می‌شود.