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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۴۶

بازیگری که سه گوش دارد /

تصاویر پیوند گوش به بازوی هنرپیشه!/ دلایل آقای بازیگر برای داشتن گوش سوم

تصاویر پیوند گوش به بازوی هنرپیشه!/ دلایل آقای بازیگر برای داشتن گوش سوم

هنرپیشه تئاتر استرالیایی با هدف به اشتراک گذاشتن آنچه که توسط یک گوش شنیده می شود با تمامی مردم جهان یک گوش انسان را بر روی بازوی خود پیوند زده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "استلارک" هنرپیشه استرالیایی برای یافتن سرمایه گذار و جراحی که بتواند عملیات پیوند گوش انسان را بر روی بازوی وی اجرا کند 10 سال به جستجو پرداخته است.

ماه ها پیش از اینکه گوش اضافی به دست مرد پیوند زده شود، قالبی تو خالی به شکل گوش انسان در زیر پوست او قرار گرفت و پس از آن ساختار گوش انسان جایگزین آن شد. پس از کار گذاشته شدن قالب گوش، سلولهای بدن استلارک به گونه ای تحریک شدند تا بر روی ساختار گوش رشد کرده و با تغذیه از خون بدن مرد، یک گوش واقعی را بر روی بازوی وی به وجود آورد.

زمانی که گوش به صورت کامل رشد کرد، استلارک میکروفنی متصل به اینترنت را به آن وصل خواهد کرد تا به این شکل همه این امکان را داشته باشند که آنچه بازوی او می شنود را در هر ساعتی از روز یا شب بشنوند.

بر اساس گزارش تلگراف، استلارک در نمایشگاه هنری در کینتیکا گفت: "این کار به خاطر خودم نبوده است زیرا من دو گوش بسیار عالی دارم اما دوست داشتم برای دیگر انسانها به ابزاری صوتی تبدیل شوم."

کد مطلب 1247849

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