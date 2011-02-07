تجدید میثاق وزیر و پرسنل وزارت بهداشت با آرمانهای انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی و معاونان وزارت بهداشت به همراه جمعی از مدیران و کارکنان این وزارتخانه همزمان با دهه فجر، صبح دوشنبه با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) ضمن تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی با اهدای تاج گل به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند.

