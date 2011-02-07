به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی و معاونان وزارت بهداشت به همراه جمعی از مدیران و کارکنان این وزارتخانه همزمان با دهه فجر، صبح دوشنبه با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) ضمن تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی با اهدای تاج گل به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند.
با حضور در حرم مطهر امام(ره)/
تجدید میثاق وزیر و پرسنل وزارت بهداشت با آرمانهای انقلاب
وزیر بهداشت به همراه معاونان، مدیران و کارکنان این وزارتخانه با حضور در مرقد امام خمینی(ره) با آرمانهای انقلاب تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی و معاونان وزارت بهداشت به همراه جمعی از مدیران و کارکنان این وزارتخانه همزمان با دهه فجر، صبح دوشنبه با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) ضمن تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی با اهدای تاج گل به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند.
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