به گزارش خبرگزای مهر،هفته فرهنگی استان‌ها به همت بنیاد فرهنگی هنری رودکی و توسط ستاد اجرایی برج آزادی تدارک دیده شده است به طوری که هفته فرهنگی چهارمحال و بختیاری از 2 تا 7 اسفند و هفته فرهنگی استان قزوین از 12 تا 16 اسفند در برج آزادی برگزار می‌شود.

بنا به اعلام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های چهارمحال و بختیاری و قزوین این هفته فرهنگی برنامه‌هایی چون برگزاری نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی، خوشنویسی، صنایع دستی، اجرای موسیقی سنتی، اجرای نمایش آیینی – سنتی، خیابانی و صحنه ای، شاهنامه خوانی، برپایی بازارچه فروش سوغات این دو استان، پخش گزاش تصویری مستند از میراث فرهنگی و آثار تاریخی این دو استان و ... را در بر می‌گیرد.

برگزاری هفته‌های هنری استان‌های کشور در برج آزادی از 26 بهمن در این مجموعه فرهنگی آغاز می‌شود.

