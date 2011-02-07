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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۱

برج آزادی میزبان برگزاری هفته‌های هنر استان‌های کشور می‌شود

برج آزادی میزبان برگزاری هفته‌های هنر استان‌های کشور می‌شود

برج آزادی از اوایل اسفند سال جاری میزبان هفته فرهنگی استان‌های مختلف کشور می‌شود.

به گزارش خبرگزای مهر،هفته فرهنگی استان‌ها به همت بنیاد فرهنگی هنری رودکی و توسط ستاد اجرایی برج آزادی تدارک دیده شده است به طوری که هفته فرهنگی چهارمحال و بختیاری از 2 تا 7 اسفند و هفته فرهنگی استان قزوین از 12 تا 16 اسفند در برج آزادی برگزار می‌شود.

بنا به اعلام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های چهارمحال و بختیاری و قزوین این هفته فرهنگی برنامه‌هایی چون برگزاری نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی، خوشنویسی، صنایع دستی، اجرای موسیقی سنتی، اجرای نمایش آیینی – سنتی، خیابانی و صحنه ای، شاهنامه خوانی، برپایی بازارچه فروش سوغات این دو استان، پخش گزاش تصویری مستند از میراث فرهنگی و آثار تاریخی این دو استان و ... را در بر می‌گیرد.

برگزاری هفته‌های هنری استان‌های کشور در برج آزادی از 26 بهمن در این مجموعه فرهنگی آغاز می‌شود.
 

کد مطلب 1247852

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