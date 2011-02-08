پیشرفت چشمگیر ایران در عرصه علمی و نظامی از دستاوردهای انقلاب است

اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر دربیان تحقق دستاوردهای انقلاب اسلامی در 32 سال گذشته اظهارداشت:جمهوری اسلامی به بسیاری از شعارهایی که در اوایل انقلاب مردم سر می دادند، از جمله نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی دست یافتند.

وی با بیان اینکه به لطف خدا جمهوری اسلامی برقرار شد و در عرصه سیاست خارجی، استکبارستیزی و ظلم ستیزی به اهداف خوبی دست یافته ایم،افزود: در زمان حاضر هیچ فاصله ای میان ما با اهداف اولیه انقلاب اسلامی وجود ندارد و تنها در برخی از موارد دستیابی به اهداف اولیه انقلاب زمانبر شده است.

نماینده مردم تهران معتقد است: در موضوع رژیم غاصب صهیونیستی، یکی از اهداف مهم انقلاب محو این رژیم از روی زمین بود که تاکنون محقق نشده است.

وی با اشاره به تحقق اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی نیز تصریح کرد:قدم های بلندی در این حوزه برداشته شده است اما هنوز به اهداف نهایی نرسیده ایم و باید برنامه ریزی های جامعه ای در این زمینه انجام شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمن نیز ساکت ننشست و به دنبال به تعویق انداختن برنامه های جمهوری اسلامی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی شد که نمونه ان را در فتنه سال 88 دیدیم و همه این عوامل موجب شد تا حدی دسترسی به اهداف اقتصادی و اجتماعی به تاخیر بیافتد.

وی با تاکید بر تحقق اهداف علمی و نظامی انقلاب اسلامی اظهارداشت: