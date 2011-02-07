"آقا یوسف"؛ این هاشمی دوست داشتنی

به گزارش خبرنگار مهر، "آقا یوسف" می‌توانست فیلم بهتری باشد اگر قیچی تدوین بیرحمانه تر به کار می‌افتاد و این همه صحنه‌ها و پلان‌های اضافی را با قاطعیت بیشتری حذف و کوتاه می‌کرد. در لابلای سکانس‌های انتهایی چندین بار به نقطه‌ای بر می‌خوریم که می‌تواند نقطه پایان خوبی برای فیلم باشند و دوباره از آنها عبور می‌کنیم.

کش و قوس بیش از اندازه مهمترین ضعف کار است و باعث می‌شود که فیلم از این شاخه به آن شاخه بپرد که به شدت از تاثیرگذاری نیمه دوم آن می‌کاهد، وقتی در به نتیجه رساندن اتفاقات فیلم تعلل کنیم و زمان مناسب را از دست بدهیم ،ناگزیر، زمانی به آن اتفاق خواهیم رسید که دیگر نه خود اتفاق چندان مهم است و نه شیوه بیان آن.

به همین علت است که صحنه‌ای که پگاه آهنگرانی با پدرش در زندان دیدار می‌کند به جای بغض در گلو، لبخند بر لب تماشاگران سینمای مطبوعات می‌نشاند. این صحنه به طور مجزا نه طولانی است و نه دیالوگ سخیف و آزار دهنده‌ای دارد و نه بازی بازیگرانش آن را به دام ابتذال می‌کشاند و خنده بر لب تماشاگر می‌نشاند، اما زمان نامناسب آن موجب چنین واکنشی شد.

هانیه توسلی و مهدی هاشمی در نمایی از "آقا یوسف"

غیر از این اتفاق‌های فکر نشده و غیر منطقی هم در فیلم به چشم می‌خورند که با آسانگیری از کنار آنها عبورشده است. به طور مثال چطور است که یوسف با تمام صاحب خانه‌هایی که در خانه آنها مشغول کار است رابطه نزدیک و دوستانه دارد ولی نه تنها دکتر را ندیده بلکه از قبل هم گفته که در جمع حاضر نمی‌شود و کار نمی‌کند.

چطور یک آدم ناشی و غیر حرفه‌ای به دکتر چندین ضربه چاقو زده و دکتر هنوز زنده است ولی مشخص نیست که این ضربات کار چه کسی بوده، چطور صورت ضارب را ندیده است؟ در جریان چاقو خوردن او، رعنا که مهمترین فرد زندگی اوست یا دست کم این‌طور به نظر می‌رسد، کجا بوده و آیا پلیس به سراغش آمده است یا نه، چون قطعا با شرایط خانوادگی رعنا این موضوع می‌توانست روی روند اتفاقات فیلم تاثیر بگذارد.

علت این که کمد لباس‌های رعنا ناگهان خالی می‌شود چیست؟ غیر از این است که فیلمساز قصد داشته به این تصور دامن بزند که رعنا قصد خروج از کشور را داشته و وقتی موضوع خروج از کشور منتفی می‌شود دیگر به دنبال علتی برای آن نگشته است؟ چرا بعد از اولین بی‌محلی یوسف رعنا دلیل آن را از او نمی‌پرسد و ...

تمام این نکات مبهم ، با کمی حذف و شاید حتی با اضافه کردن چند خط دیالوگ در مرحله فیلمنامه به سادگی روشن می‌شدند که متاسفانه کارگردان بی‌توجه از کنار آنها عبور کرده است. اما بازی معرکه هاشمی بزگترین نقطه قوت فیلم است تا جایی که به نظر می‌رسد هاشمی بهترین انتخاب برای این نقش بوده و بازی هانیه توسلی هم که مانند همیشه روان و استاندارد است و برای نقشی ساده و در این حد و حدود توقع بیشتری از بازیگر نمی‌توان داشت.

نکته دیگر استفاده بیش از حد و می‌شود گفت غیر منطقی از رنگ‌های قرمز و آبی است، تاکید با این وضوح روی این دو رنگ آن هم در اثری از جنس "آقا یوسف" افراطی به نظر می‌رسد و بار اضافی بر دوش تصاویر فیلم می‌گذارد. در کل می‌توان گفت که "آقا یوسف" فیلمی گرم و دوست‌داشتنی است و بی شک ارزش یک بار دیدن را دارد، اما متاسفانه نسبت به فیلم پیشین و زیبای رفیعی "ماهی‌ها عاشق می‌شوند" ساختاری بسیار ضعیف‌تر دارد و آشکارا قدمی به عقب است.

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نیوشا صدر