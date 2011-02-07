مقوله وقف نیازمند نگاهی نو و جدی است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا تابش ظهر شنبه در همایش تجلیل از واقفان و متولیان وقف شهرستان اردکان اظهار داشت: مردم باید از نزدیک شاهد آثار وقف باشند و اثرات آن برای آنها ملموس باشد تا بتوانند این سنت حسنه را احیا کنند.

نماینده مردم اردکان در مجلس وقف را سنت پسندیده نبوی، علوی و فاطمی و توشه ‌ای راهگشا دانست.

وی خاطرنشان کرد: آثار و خیرات وقف نه تنها در مسیر کمک به مردم به ویژه محرومان و نیازمندان صرف می‌شود بلکه واقف نیز از بهره‌ های معنوی و اخروی آن در جاده پرپیچ و خم عالم آخرت بهره می‌ گیرد.

تابش ضمن تجلیل از واقفان، متولیان، هیئت امنا و تمامی دست ‌اندرکاران موقوفات شهرستان اردکان بر فرهنگ ‌سازی در زمینه وقف تاکید کرد و افزود: برای فرهنگ‌ سازی و ترویج وقف در دنیای کنونی باید نهایت استفاده را از ابزار و امکانات روز که در جلب افکار عمومی موثر است برد و به همین دلیل نگاه نو به مقوله وقف امری ضروری است.

نماینده مردم اردکان در مجلس بر سمت ‌دهی اوقاف در مسیر حل مشکلات و معضلات جامعه تاکید کرد و یادآور شد: در این رابطه نقش دست‌ اندرکاران حوزه وقف بسیار مهم و اساسی است.

وی مشاهده عینی اثرات وقف در جامعه را بهترین تبلیغ برای جلب نظر متمکنان دانست و گفت: امروز نیازهای جدیدی در جامعه به وجود آمده و مشکلاتی نظیر رشد اعتیاد و طلاق و تاخیر ازدواج جوانان بروز کرده که سوق دهی نظر واقفان و وقف به این امور می‌ تواند حلال بسیاری از مشکلات باشد.

تابش همچنین با تاکید بر مسئولیت خطیر مسئولان و دست ‌اندرکاران سازمان اوقاف و امر وقف در سطح کشور اظهار امیدواری کرد: این مسئولان بتوانند در انجام وظایف خود به نحو مطلوبی عمل کنند.

در این مراسم که با حضور فرماندار اردکان و جمعی از مسئولان این شهرستان برگزار شد، از واقفان، متولیان و هیئات امنای نمونه با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.