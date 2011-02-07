کشور به دانش آموزان کار آفرین نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت ظهر روز دوشنبه درهمایش تلاشهای ماندگار و مراسم تجلیل از دانش آموزان نخبه استان خراسان شمالی با بیان این مطلب اظهار داشت: انقلاب به مردم ایران روحیه خودباوری را یاد داد و دانش آموزان نیز باید این روحیه را در خود تقویت کنند تا جامعه علمی امروز ایران اسلامی انتقال دهنده دانش به سایر کشور ها باشد.

وی تصریح کرد: جامعه کنونی ایران با هدایتها و ارشادات مقام معظم رهبری امروز به یک جامعه علمی تبدیل شده است و در همه زمینه های علمی توانسته است جایگاه خود را در جهان پیدا کند.



مدیر کل آموزش وپرورش خراسان شمالی نیز از کسب رتبه اول دانش آموزان استان در مرحله اول المپیاد کشوری سال جاری خبر داد و گفت: دانش آموزان استان با سهم 1.37 درصدی خود ازجمعیت دانش آموزی کشور با 154 نفر قبولی در مرحله اول المپیاد کشوری توانستند به این مقام دست پیدا کنند.



محمد وحیدی ادامه داد: استان علی رغم کاستی ها در حوزه آموزش وپرورش توانست در معرفی چهره های موفق استانی حضور پر رنگی در کشور داشته باشد که این موفقیتها حاصل کارگروهی و تیم برنامه ریزی آموزش و پرورش استان است.



وی خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی 89-88 بیش از 10 میلیارد ریال صرف کیفیت بخشی برنامه های آموزشی کرده است که این اعتبارات هم از اعتبارات ملی و هم اعتبارات استانی به آموزش و پرورش اختصاص یافته است.



مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: آموزش و پرورش استان بیش از سه میلیارد ریال طی سال جاری در مسابقات علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، قرآنی و معارف به دانش آموزان هدیه داده است.