به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اخیرا از برنامه دولت برای ادغام وزارت راه و ترابری با یکی از وزارتخانه‌های زیربنایی کشور خبر داده و گفته است: براساس برنامه پنجم توسعه، تعداد وزارتخانه‌ها باید از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد.

در پی این اظهارنظر رئیس جمهوری، گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای نیز درباره چگونگی ادغام وزارتخانه‌ها با یکدیگر و پیشینه آرشیوی این موضوع آغاز شده است.

اسناد و مدارکی به امضای بالاترین مقامات اجرایی کشور در دولتهای گذشته نشان می دهد که در روزهای پایانی دولت اصلاحات، محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور وقت - طرح تشکیلات کلان دولت را امضا و سازمان مدیریت سابق - معاونت فعلی برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری - ابلاغ کرد.

در این طرح، با اشاره به کارشناسی‌های گسترده درباره ادغام وزارتخانه‌ها، آمده بود: ادغام وزارتخانه های نفت با نیرو و تشکیل وزارت انرژی، بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنایع و بازرگانی، کار و امور اجتماعی با تعاون و تشکیل وزارت کار و تعاون، راه و ترابری با ارتباطات و تشکیل وزارت حمل و نقل و ارتباطات.

اما در آغاز به کار دولت نهم طرح ادغام وزارتخانه‌ها به هیچ عنوان اجرایی نشد و پیگیری‌های رسانه ای نیز نشان داد که این طرح به بایگانی سازمان مدیریت سابق منتقل شده است.

برهمین اساس، وقتی چند روز قبل رئیس جمهوری از برنامه ادغام وزارتخانه ها با یکدیگر سخن به میان آورد، فکر کردیم که آن طرح از بایگانی خارج شده است.

این درحالی است که بااظهارات دیروز رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی براینکه نظر رئیس جمهور بر ادغام وزارت راه وترابری با مسکن و شهرسازی است، باید درانتظار نسخه اصلاح شده طرح تشکیلات کلان دولت با محوریت ادغام چندین وزارتخانه با یکدیگر بود.

البته باید توجه داشت که ادغام وزارتخانه هایی همچون نفت و نیرو، صنایع و بازرگانی مقدم بر وزارتخانه‌هایی چون راه و ترابری و مسکن و شهرسازی است و اگرهم اینک ادغام راه و ترابری و مسکن - قبل از پایان سال- اتفاق بیفتد شاید باید منتظر معرفی موقت علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری هم باشیم!

در این میان، این پرسش مطرح است که آیا ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی از لحاظ عملکردی و وظایف کار درستی است یا اینکه تنها در حد ایده‌ای خام است که امکان اجرایی شدن آن در حد بسیار پائین است.

اگرچه وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری از وزارتخانه های زیربنایی به شمار می روند و هر سالیانه چندین هزار میلیارد تومان را صرف طرحهای عمرانی می‌کنند اما اولی ‌برنامه ساخت مسکن و شهرسازی را تدوین می‌کند، خانه می ‌سازد و با بسازبفروشها سر و کار می‌زند و دومی جاده، ریل، بندر و ... می‌سازد و با ایرلاین‌ها می‌پرد.

به هرحال، آینده ای نه چندان مناسب از ادغام دو وزارتخانه‌ای که کاملا متفاوت از یکدیگر بوده و از وزارتخانه های بسیار مهم - از نظر ارتباط مستقیم با مردم - به شمار می‌روند، به چشم می‌آید که ضرورت کارکارشناسی بیشتر را می‌طلبد.