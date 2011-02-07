پیمان شیخی در این باره به خبرنگار مهر گفت: حدود چهار سال پیش که به عنوان مدیر روابط عمومی اداره برنامههای تئاتر و خانه نمایش معرفی شدم وبلاگی را برای این مکان تئاتری فعال کردم ولی به دلیل ظرفیت محدود وبلاگ نمیشد اطلاعات گستردهای را از طریق آن منعکس کرد.
مدیر روابط عمومی اداره برنامههای تئاتر و خانه نمایش افزود: در حال حاضر که بعد از مدتی حضور در مجموعه تئاتر شهر مجددا به اداره برنامههای تئاتر بازگشتهام اولین وبسایت اینترنتی این مکان تئاتری را با شخصیت وبسایت مجموعه تئاتر شهر راهاندازی کردیم.
وی درباره بخشهای مختلف این وبسایت گفت: این وبسایت دارای بخشهای خبر، عکس، هنرمندان اداره تئاتر، بخش پیوندها، بخش درباره ما و بخش تاریخچه اداره تئاتر است. اداره برنامههای تئاتر که از سال 36 راهاندازی شد دارای تاریخچه ارزشمندی است که علاقهمندان به اختصار میتوانند در وبسایت اداره برنامههای تئاتر با آن آشنا شوند. همچنین قرار است این بخش با یادداشت استاد جمشید مشایخی به عنوان اولین هنرمند کارمند اداره برنامههای تئاتر فعال شود.
علاقمندان جهت بازدید از وبسایت اینترنتی اداره برنامههای تئاتر و خانه نمایش میتوانند به نشانی اینترنتی www.edareteatr.com مراجعه کنند.
مدیر روابط عمومی اداره برنامههای تئاتر و خانه نمایش از راهاندازی اولین وبسایت اینترنتی این مکان تئاتری خبر داد.
پیمان شیخی در این باره به خبرنگار مهر گفت: حدود چهار سال پیش که به عنوان مدیر روابط عمومی اداره برنامههای تئاتر و خانه نمایش معرفی شدم وبلاگی را برای این مکان تئاتری فعال کردم ولی به دلیل ظرفیت محدود وبلاگ نمیشد اطلاعات گستردهای را از طریق آن منعکس کرد.
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