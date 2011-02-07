اولین حضور متکی در پایتخت / حضور خانم ها در مسجد ممنوع!

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری مهر، پس از آنکه محمود احمدی نژاد رییس جمهوری کشورمان منوجهر متکی را از سکانداری دستگاه دیپلماسی عزل کرد، گویا متکی فرصتی بیشتر برای شرکت در نشست هایی همچون نشست امروز اصناف و بازاریان که در مسجد امام خمینی(ره) برگزار شد، پیدا کرد.

حضور متکی هر چند حواشی زیادی به همراه نداشت اما اندک مشاهدات خبرنگار مهر خالی از لطف نیست :

* پس از عزل منوچهر متکی از وزارت امور خارجه، این اولین نشست عمومی وی در شهر تهران بود.این نشست با حضور جمعی از اعضای انجمن های اسلامی اصناف و بازار برگزار شد.

* این برنامه قرار بود که از ساعت 8:30 با حضور متکی آغاز شود اما تاخیر 35 دقیقه وی باعث شد که این زمان از سوی اعضای انجمن های اسلامی اصناف و بازار به بطالت نگذرد و در این بین به قرائت فرآن و تفسیر سوره توبه پرداخته شود.

* در آغاز این مراسم تنها خبرنگار مهر به همراه خبرنگارانی از فارس، برنا و باشگاه خبرنگاران که همگی آنها آقا بودند، در مسجد امام خمینی (ره) حضور داشتند و خبرنگار دیگر رسانه ها که خانم بودند به دلیل ممانعت مسئولین مربوطه از بیرون صحن مسجد در حال تهیه گزارش از سخنان متکی بودند.

* پس از پایان سخنان متکی، هنگامی که خبرنگاران زن قصد ورود به داخل صحن مسجد و مصاحبه با منوچهر متکی را داشتند، از سوی یکی از مسئولین اعضای انجمن های اسلامی اصناف و بازار مورد اعتراض قرار گرفتند و وی عنوان کرد حضور خانم ها در قسمت آقایان این مجلس ممنوع می باشد.

* در این مراسم تصویر بزرگی از حاج سعید امانی از اعضای اصلی حزب موتلفه اسلامی نصب شده بود و منوچهر متکی با دیدن عکس حاج سعید امانی گفت که یک رفاقت کوچکی با وی داشته است.

* در آغاز این مراسم جمعیتی در حدود 100 نفر در مسجد امام خمینی(ره) منتظر سخنرانی متکی بودند بود که این جمعیت در ادامه به حدود 200 نفر رسید.

* پس از پایان این مراسم، وزیر سابق وزیر امور خارجه با هیچ رسانه ای مصاحبه نکرد و برخی از خبرنگاران برای راضی کردن متکی برای پاسخگویی به سئوالاتشان حتی تا درب ورودی وی را دنبال کردند که این تلاش آنها بی نتیجه بود.