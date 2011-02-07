راهپیمایی 22 بهمن تجلی وحدت و اراده اسلامی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار مسعود خرم نیا پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری حکیمانه حضرت امام (ره) و با مبارزات قاطعانه ملت ایران به ثمر رسید و این انقلاب زمینه ساز انقلاب حضرت مهدی (عج) است.

سردار خرم نیا راهپیمایی عظیم مردم در یوم الله 22 بهمن را نماد وحدت ملی دانست و از آن تحت عنوان اراده ملت ایران اسلامی یاد کرد و گفت: بدون شک وحدت و یکپارچگی و همدلی ملت ایران تا به امروز این انقلاب را به پیشرفتهای فعلی رسانده و رمز بقاء و صدور آن به کل دنیا ایجاد وحدت و دوری از تفرقه است.

وی با تاکید بر اهمیت برگزاری باشکوه ایام دهه فجر به خصوص راهپیمایی سراسری 22 بهمن این حرکت عظیم را ابزاری توانمند برای معرفی انقلاب و صدور آن به سرتاسر دنیا دانست و افزود: بدون شک مردم با حضور گسترده خود در این روز بزرگ نقش خود در معرفی اسلام و انقلاب به جهانیان و نسل آتی به خوبی ایفا خواهند کرد.

این مقام انتظامی دهه چهارم حیات انقلاب اسلامی را دهه استقلال ملت اسلامی دانست و تصریح کرد: امروز ملت شجاع ایران در سایه وحدت و همدلی توانسته اند توطئه های دشمنان در سه دهه گذشته را با موفقیت پشت سر گذاشته، به حول وقوه الهی با شتابی مضاعف به پیشرفتهای علمی نائل آیند.

رئیس پلیس استان همچنین ضمن دعوت از امت شهید پرور به راهپیمایی سراسر یوم الله 22 بهمن گفت: یقینا ملت قهرمان پرور ایران اسلامی با شکوهتر از سال های قبل بار دیگر در سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بر وفاداری خود به آرمانها و اهداف متعالی انقلاب پافشاری خواهند کرد و با نشاط بیشتر در صحنه حضور یافته با امام راحل خود تجدید بیعت خواهند کرد.