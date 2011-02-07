تصویر سندی درباره دارایی مبارک/ دیکتاتور اموال خود را به طلا تبدیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "نافذه مصر" ، در این سند که از سوی موسسه بانکی Caledonaian banking group در سوئیس صادر شده، ارزش سپرده غیر نقدی ارائه شده به این بانک 20 میلیارد دلار تعیین شده است.

بر این اساس، این بانک با صدور رسیدی تاکید کرده که این سپرده را دریافت کرده است. "وائل عباس" وبلاگ نویس مصری که این اسناد از سوی وی منتشر شده بر این مسئله تاکید ورزیده که علاوه بر این سند، چندین مدرک دیگر نیز در اختیار دارد که نشان می دهد "حسنی مبارک" رئیس جمهور فعلی مصر اکثر دارایی خود را به طلا تبدیل کرده است.

وی درباره اینکه چگونه به این اسناد دسترسی پیدا کرده توضیح زیادی نداده و تاکید کرده که این اسناد توسط شخصی در اختیار وی قرار داده شده است.

این وبلاگ نویس مصری از کارشناسان بانکی تقاضا کرده است که صحت اسناد منتشر شده را تحت بررسی قرار دهند.

این درحالی است که روزنامه گاردین اخیرا ثروت مبارک را 40 تا 70 میلیارد دلار تخمین زده بود که وی را به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل می کند چون ثروت "بیل گیتس" هم اکنون به 54 میلیارد دلار می رسد.