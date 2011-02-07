هوای امروز تهران در شرایط ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج به دست آمده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در مناطق مختلف تهران نشان می دهد میزان غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزایش یافته و میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف است و به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر در اکثر مناطق در شرایط ناسالم باقی بماند.



با این حال کارشناسان آلودگی هوا نسبت به وضعیت شرایط ناسالم در تهران هشدار داده و معتقدند افزایش علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی و افراد مسن از اثرات قرار گرفتن در هوای ناسالم است.



بنابراین به تمامی بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان توصیه شده از فعالیتهای طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.