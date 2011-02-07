استفاده از متخصصین بسیجی در جنگ سایبری علت موفقیت سپاه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز دوشنبه درنشست خبری ودر پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی چگونگی فعالیت‌های ارتش سایبری سپاه در عرصه جنگ نرم، گفت: این عرصه، صحنه‌ای است که نیاز امروز ‏‏دفاعی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی در‎ ‎فضای مجازی است. سپاه با توجه به توانمندی‌هایی که در این ‏راستا وجود ‏دارد و‎ ‎متخصصین بسیجی زیادی که در این عرصه حضور فعال دارند وارد عمل شده است و ما ‏با توجه‎ ‎به ‏اتصال‌ مان به بسیج و نیروهای انقلاب هیچگونه محدودیتی در رابطه با تعداد‎ ‎نیروهای متخصص در ‏زمینه جنگ ‏سایبری نداریم‎ و علت موفقیت سپاه در عرصه جنگ سایبری هم استفاده از متخصصین بسیجی است.

سردار جعفری در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره‎ ‎توجه سپاه به احیای روح پاسداری برای نیروهای ‏جدید ‏و جوان خود نیز گفت: با توجه به‎ ‎این‌که بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد، تعداد قابل توجهی ‏از نیروهای ‏قدیمی‎ ‎سپاه بازنشسته شده‌اند و یا در حال بازنشستگی هستند. چون رسالت پاسداری از ‏انقلاب‎ ‎که به عهده سپاه ‏است، بازنشستگی ندارد، بیشتر پاسدارهای ما که بازنشسته می‌شوند‎ ‎خواستار حضور در صحنه‌های مختلف برای ‏دفاع از انقلاب هستند و بر همین اساس ما‎ ‎سازمان‌ها و نیز یک ‏معاونت را پیش‌بینی کرده‌ایم و در همین راستا یک ‏کانون‎ ‎بازنشستگان سپاه را تشکیل داده‌ایم تا بدین ‏ترتیب از تجربه نیروهای قدیمی همچنان‎ ‎استفاده کنیم‎. ‎

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: نسل جدید سپاه همه امید آینده سپاه ‏هستند و ما ‏برنامه‌های مختلفی برای‎ ‎توجیه آن‌ها و ترویج فرهنگ پاسداری در میان آن‌ها در دستور کار ‏داریم و برای‎ ‎‎توانمندسازی نیروهای جدید نیز طرح‌های مختلفی در حال اجراست تا بدین ترتیب از‎ ‎تجربیات ‏نسل قدیم استفاده ‏کند‎. ‎