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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۹

جودی فاستر " خدای کشتار " می‌شود

جودی فاستر " خدای کشتار " می‌شود

جودی فاستر بازیگر آمریکایی به زودی در دو فیلم " بهشت روی زمین " و " خدای کشتار" بازی می‌کند.

به گزارش مهر،از امپایر آنلاین فاستر که به تازگی کارگردانی دومین فیلم خود با عنوان " سگ آبی" را به پایان رسانده  پس از مدتی دوری از بازیگری خود را برای حضور در دو پروژه کاملا متفاوت آماده می‌کند.

فاستر ابتدا در پروژه جدید رومن پولانسکی با عنوان " خدای کشتار" جلوی دوربین می‌رود."خدای کشتار" اقتباسی است از نمایشنامه موفقی به همین نام نوشته یاسمینا رضا نمایشنامه نویس فرانسوی که فیلمبرداری آن تا چند روز دیگر در پاریس آغاز می‌شود.جان سی رایلی ، کیت وینسلت و کریستف والتز در این فیلم با جودی فاستر همبازی هستند.

فاستر بلافاصله پس از پایان فیلمبرداری این فیلم ، سر صحنه فیلم " بهشت روی زمین" می‌رود و با مت دیمن و شارلتو کوپلی همبازی می‌شود.این پروژه را نیل بلومکمپ کارگردانی می‌کند که سال گذشته با فیلم " ناحیه 9" نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت.

کد مطلب 1247877

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