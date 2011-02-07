17 پروژه آبخیزداری در فارس بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، معاون عمرانی استاندار فارس در مراسم افتتاح طرح بند خاکی تل دراز شهرستان قیر از مجموعه 17 طرح مذکور بیان کرد: فعالیتهایی که منابع طبیعی فارس در حوزه آبخیزداری انجام می دهد بسیر ارزشمند است.

عبدالله حسینی خطاب به مدیر کل منابع طبیعی استان اظهار داشت: به پاس زحماتی که در این اداره کل به منظور اجرای طرح های موثر در حوزه آبخیزداری، حفظ و بهره برداری مناسب از منابع آب و خاک به عنوان دو بستر اصلی و طبیعی برای توسعه پایدار صورت می گیرد، در یک برنامه منظم تمامی طرح های آبخیزداری را بررسی و برای اجرای آن اعتبار خاصی در نظر گرفته خواهد شد.

وی اضافه کرد: اگر طرح های آبخیزداری منابع طبیعی نبود سیل آسیبهای جدی به مزارع کشاورزی و خانه های مردم و... وارد می کرد.

معاون عمرانی استاندار فارس با تاکید بر اهمیت طرح های آبخیزداری عنوان کرد: آبهای جاری و سیلابها همانند درآمد جاری است که باید با ذخیره کردن آن از طریق طرح های آبخیزداری در امور کشاورزی و تامین آب آشامیدنی و... از آن بهره برد.

همچنین مدیر کل منابع طبیعی استان فارس نیز با بیان اینکه اختصاص اعتبار 13 میلیارد ریالی تنها برای یک پروژه آبخیزداری(بند تل دراز) در یک شهرستان نشان دهنده توزیع عادلانه آب است، افزود: در اجرای طرح های آبخیزداری در منابع طبیعی فارس نیز توزیع عادلانه مد نظر است.

غلامرضا غلامی اضافه کرد: با توجه به اینکه با احداث سدهای بزرگ به طور معمول زیردست مجموعه به فرموشی سپرده می شود، اداره کل منابع طبیعی با احداث سدهای کوچک در قالب طرح های آبخیزداری اقدام به توزیع عادلانه منابع خدادادی می کند.

وی با بیان اینکه ما برای رسیدن به این هدف نیازمند حمایت و همکاری مسئولان هستیم، ادامه داد: معتقدیم یکی از راه های اصلی نجات استان فارس از بحران کم آبی و کنترل سیلاب انجام پروژه های آبخیزداری است.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس یادآور شد: حتی برای رهایی از مشکلات موجود در بخش کشاورزی نیز توجه به پروژه های آبخیزداری یکی از اولویتهای مهم می توان باشد.

غلامی با اشاره به اینکه بند تل دراز شهرستان قیرو کارزین با 12 متر ارتفاع حجم مطلوبی از آب را در خود ذخیره کرده است، افزود: البته عملیات بیولوژیکی در کنار این پروژه های ضروری و نیازمند تخصیص اعتبار است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 180 پروژه آبخیزداری با اعتبار 170 میلیارد تومان در دست مطالعه است.