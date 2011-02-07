15 طرح تعاونی در همدان بهره برداری می شود

علی یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: بهره برداری از این طرح ها برای 395 نفر اشتغال ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه در طرح‌های کشاورزی برای شش نفر و در طرح های صنعتی برای 47 نفر شغل ایجاد می شود، افزود: اشتغال ایجاد شده در طرح های مسکن و طرح های خدماتی نیز به ترتیب 318 و25 نفر است.

مدیرکل تعاون استان همدان اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح ها را 12 میلیارد و 247 میلیون تومان ذکر کرد و گفت: از این میزان شش میلیارد تومان آورده اعضا و شش میلیارد و 247 میلیون تومان تسهیلات بانکی است.

یزدانی اظهار داشت: این طرح ها در شهرستان های اسدآباد، بهار، ملایر، نهاوند و همدان بهره برداری می شود.

وی از بهره برداری شرکت تعاونی مسکن و تعاونی مصرف خانه کارگر همدان، مسکن فرهنگیان همدان، مسکن بانوان شاغل ادارات، مسکن امور اصناف و مسکن کانون معلمان استان همدان در این دهه سخن گفت و اظهار داشت: تعاونی های بهره برداری شده در سال جاری برای دو هزار و 25 نفر اشتغال ایجاد کرده است.