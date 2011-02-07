به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم دبیرخانه بیست ونهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش"عجایب المخلوقات" با دیگر نمایشهای بخش بین الملل این جشنواره به رقابت می‌پردازد.

پانته آ پناهی‌ها، رامین سیاردشتی، مجید بهرامی، مرتضی اسماعیل کاشی ،علی باقری، شیما میرحمیدی، اصغر پیران، بیژن سراجی و فرزین نوبرانی بازیگران این نمایش هستند که در سومین روز جشنواره 25 بهمن در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود.

"عجایب المخلوقات" اجرایی مبتنی بر بدن بازیگر و زبان آوایی اوست وبا ترکیب وسایل صحنه (آکساسوار) با بدن بازیگر به روایتی کلاژگونه از زندگی مدرن انسانها می‌پردازد و سرشاراز تصویر پردازیهای نمایشی است.

درحالی که این نمایش از اول اسفند ساعت 19 در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرای عمومی می‌شود، تمام بلیتهای دو اجرای جشنواره آن در آستانه جشنواره پیش فروش شده است.

