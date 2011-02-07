به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا در مورد شکست استیل آذین مقابل استقلال ضمن بیان مطلب گفت: بازی را بسیار خوب آغاز کردیم و صاحب موقعیت گلزنی هم شدیم که از دست رفت. متاسفانه در دقایق ابتدایی گل غافلگیرکننده‌ای دریافت کردیم اما روحیه خودمان را از دست ندادیم و با گل زندی نتیجه را به تساوی کشاندیم.

وی افزود: بعد از به ثمر رساندن گل تساوی، چند فرصت خوب گلزنی داشتیم که بی‌دقتی و بدشانسی باعث شد به گل دوم نرسیم اما روی فرصت طلبی بازیکن حریف، گل دوم را خوردیم.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین خاطرنشان کرد: پس از دریافت گل دوم، با توجه به شرایط آرمانی نفرات تیم، مطمئن بودم می‌توانیم گل تساوی و حتی گل پیروزی را به ثمر برسانیم اما متاسفانه با اخراج هادی ایمانی روند بازی عوض شد و اتفاقات بازی اجازه نداد به خواسته مان برسیم.

مهدوی‌کیا با بیان اینکه در نیمه نخست دیدار با استقلال تیم برتر میدان بودیم اما در نیمه دوم اجازه رسیدن به خواسته‌های خود را پیدا نکردیم، در پایان گفت: باید این بازی را فراموش کنیم و روی بازی برابر مس کرمان تمرکز کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و استیل آذین از هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر که عصر یکشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد، در نهایت با برتری 3 بر یک استقلال به پایان رسید.