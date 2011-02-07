حوزه هنری با 77 فیلم سینمایی در چهاردهمین بازار فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، حوزه هنری به عنوان یک نهاد موثر فرهنگی، توانسته است با سه دهه فعالیت موثر خود در حوزه سینما، به یکی از ارکان تولید سینمایی در کشور تبدیل شود.

از این رو حوزه هنری امسال نیز در جهت تحقق بخشی از اهداف و فعالیت‌های خود در عرصه سینما، تعداد زیادی از تولیدات سینمایی خود را از سال 1361 تا 1389 با زیر نویس انگلیسی در چهاردهمین بازار فیلم ایران که همزمان با برگزاری بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد برپا شده، عرضه کرده است.

این فیلم‌ها شامل "پرنده باز"، "سیب و سلما"، "یه حبه قند"، "بیداری رویاها"، "زخم شانه حوا"، "دلخون"، "زادبوم"، "یک وجب از آسمان"، "به همین سادگی"، "پرچم‌های قلعه کاوه"، "سهم گمشده"، "فرزند خاک"، "قند تلخ"، "پابرهنه در بهشت"، "آخرین ملکه زمین"، "خانه روشن"، "خدا نزدیک است"، "شب بخیر فرمانده"، "بید مجنون"، "تنهایی باد"، "خیلی دور، خیلی نزدیک"، "غروب شد بیا"، "مرزی برای زندگی"، "برگ برنده"، "تارا و تب توت فرنگی"، "خداحافظ رفیق"، "معادله"، "خورشید مصر"، "آرزوهای زمین"، "آب و آتش"، "مسافر ری"، "رنجر"، "متولد ماه مهر"، "مرد بارانی"، "باشگاه سری"، "دختری با کفش‌های کتانی"، "شوکران"، "شیدا"، "هیوا"، "روزی که هوا ایستاد"، "ساحره"، "مرد عوضی"، "معجزه خنده"، "خواهران غریب"، "آدم برفی"، "به خاطر هانیه"، "حمله به اچ 3"، "دیدار"، "آخرین شناسایی"، "خاکستر سبز"، "سجاده آتش"، "مرد ناتمام"، "یک مرد و یک خرس"، "بدوک"، "وصل نیکان"، "تعقیب سایه‌ها"، "چشم شیشه‌ای"، "اُ منفی"، "تابستان 58"، "شنا در زمستان"، "مهاجر"، "در جستجوی قهرمان"، "بحران"، "رد پایی بر شن"، "هراس"، "تیرباران"، "دستفروش"، "گذرگاه"، "بایکوت"، "بلمی به سوی ساحل"، "زنگ‌ها"، "شکار شکارچی"، "گورکن"، "استعاذه"، "دو چشم بی‌سو"، "توبه نصوح" و "توجیه" هستند.



