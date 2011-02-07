  1. ورزش
۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۳

یونیورسیاد زمستانی دانشجویان/

کیاشمشکی ها به خط پایان نرسیدند/ کلهر چهل و پنجم شد

کیاشمشکی ها به خط پایان نرسیدند/ کلهر چهل و پنجم شد

آخرین روز از بیست و پنجمین دوره یونیورسیاد زمستانی دانشجویان جهان در ترکیه با حذف کیاشمشکی ها و عنوان چهل و پنجمی کلهر در ماده مارپیچ کوچک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین روز از رقابت‌های اسکی آلپاین بیست و پنجمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان در " ارزروم" ترکیه با حضور 108 ورزشکار از 58 کشور در ماده مارپیچ کوچک برگزار شد که حامد و بهنام کیاشمشکی هیچ کدام موفق به گذر خط پایان نشدند. البته حامد کیا شمشکی دور اول مسابقه خود را به اتمام رساند اما به دلیل مصدومیت و با نظر پزشک از ادامه رقابتها انصراف داد.

حسین کلهر که در تمامی مواد مسابقه موفق به گذر از خط پایان نشده بود امروز عنوان چهل و پنجم را از آن خود کرد. تیم ملی اسکی دانشجویان کشورمان بعد از 32 سال و برای اولین بار در تاریخ انقلاب راهی رقابت‌های المپیک ورزشی دانشجویان جهان شده بود.

بیست و پنجمین دوره یونیورسیاد زمستانی دانشجویان جهان از 7 تا 17 بهمن ماه در "ارزروم" ترکیه برگزار شد. مراسم اختتامیه این دیدارها شب گذشته برگزار شد. تیم ایران فردا صبح از طریق پرواز استانبول به تهران سفر می کند.

