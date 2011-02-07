200 پرونده تخلف تغییر کاربری اراضی کشاورزی تشکیل شد

مسعود محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با بیان اینکه مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، هرگونه تغییر کاربری این اراضی تخلف است، افزود: پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی منجر به صدور حکم نهایی شده که باید اجرایی شود.

وی اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی تنها با مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده یک این قانون به ریاست سازمان جهادکشاورزی امکانپذیر است و در سایر موارد تخلف محسوب می شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون اخذ موافقت کمیسیون یادشده غیرمجاز بوده و متخلف تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد، اضافه کرد: جزای این قانون شکنان، قلع و قمع و نیز جریمه تعیین شده است.

محمدیان، با تاکید بر اینکه سازمان جهادکشاورزی انجام اقدامات پیشگیرانه را در صدر برنامه های خود قرار داده است، افزود:این سازمان در راستای اقدامات پیشگیرانه کمیته صیانت از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی را با مشارکت تشکل های غیردولتی تشکیل داده است.

وی یادآور شد: اقداماتی مانند ویلاسازی، خاکبرداری برای کوره های آجرپزی، دیوارکشی غیرمجاز و نیز ایجاد واحدهای تولیدی و تجاری از مهم ترین تخلفاتی است که در قالب تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در آذربایجان شرقی رواج دارد.

مجموع اراضی زراعی و باغی آذربایجان شرقی یک میلیون و 200 هزار هکتار برآورده شده که از این میزان 800 هزارهکتار آن دیم و بقیه آبی است.