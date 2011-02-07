به گزارش مهر، از امپایر آنلاین سم مندز که کارگردانی پروژه بیست و سومین فیلم جیمز باند که هنوز نامی برای آن برگزیده نشده را بر عهده دارد از رالف فاینس برای بازی در این فیلم دعوت کرده است.
مندز و فاینس سالها پیش در نمایشنامهای که در لندن روی صحنه رفت با یکدیگر همکاری کردهاند. مندز در این باره گفت : نقشی که برای فاینس در نظر گرفتهایم شخصیتی پیچیده و چند وجهی دارد و برای آن به بازیگری با ظرفیتها و تواناییهای بالا نیاز است. پس طبیعی است که بازیگری با سوابق رالف فاینس در صدر فهرست گزینههای این نقش باشد.
خود فاینس هم در این زمینه گفت : هنوز به طور رسمی برای بازی در این نقش با من مذاکرهای صورت نگرفته است. اما همبازی شدن با خاویر باردم ، دنیل کریگ و جودی دنچ وسوسه انگیز به نظر میرسد.
به نظر میرسد با ورود سم مندز به پروسه کارگردانی مجموعه سینمایی جیمز باند نسل تازهای از بازیگران ، شخصیتها و ایدهها به دنیای مامور مخفی 007 تزریق شود.
رالف فاینس بازیگر انگلیسی به پروژه فیلم بیست و سوم جیمز باند میپیوندد.
به گزارش مهر، از امپایر آنلاین سم مندز که کارگردانی پروژه بیست و سومین فیلم جیمز باند که هنوز نامی برای آن برگزیده نشده را بر عهده دارد از رالف فاینس برای بازی در این فیلم دعوت کرده است.
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