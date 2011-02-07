رقابتهای زیرگروه لیگ برتر هندبال بانوان کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت هندبال مازندران صبج دوشنبه در مراسم افتتاح این مسابقات گفت: مراسم قرعه کشی این رقابتها، شامگاه یکشنبه با حضور سرپرستان 21 تیم از سراسر کشور برگزار و تیم ها در چهارگروه تا 25بهمن ماه در دو سالن ورزشی بابلسر با هم رقابت می کنند.

خسروابراهیم زاده افزود: تیم های هیئت هندبال بابلسر و ذوالفقار نکاء به عنوان نمایندگان مازندران در رقابتها ی زیر گروه هندبال بانوان باشگاه های کشور حضور دارند.

وی به گروه بندی این رقابتها اشاره کرد و ادامه داد: در گروه یک این رقابتها، تیم هیئت هندبال بابلسر میزبان رقابتها با تیم های خراسان رضوی، فارس، نفت و گاز گچساران و گیلان رقابت می کند.

به گفته ابراهیم زاده، در گروه دوم این رقابتها، تیم ذوالفقار نکاء دیگرنماینده مازندران، با تیم های تهران، اصفهان، قم و لرستان همگروه است.

وی اضافه کرد: در گروه سوم این رقابتها، تیم های مرکزی، سمنان، گلستان، تربیت بدنی اهر، کرمان و کرمانشاه حضور دارند.

وی گفت: در گروه چهارم این رقابتها، تیم هایی از کردستان، جیرفت، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری وهمدان با هم رقابت می کنند.

رئیس هیئت هندبال مازندران اضافه کرد: در نخستین روز این رقابتها که دو نماینده مازندران با قرعه استراحت مواجه شدند، هشت مسابقه برگزارمی شود.

ابراهیم زاده تصریح کرد: درپایان این رقابتها، دوتیم به رقابتهای فصل آینده لیگ برترهندبال بانوان باشگاه های کشور صعود خواهند کرد.

وی اضافه کرد: در صورت موافقت نمایندگان تیم ها و فدراسیون هندبال، در خصوص صعود سه تیم برتر به مسابقات فصل آینده لیگ برتر تصمیم گیری خواهد شد.