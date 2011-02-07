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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

رقابتهای زیرگروه لیگ برتر هندبال بانوان کشور آغاز شد

رقابتهای زیرگروه لیگ برتر هندبال بانوان کشور آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: مسابقات زیر گروه لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور، گرامیداشت دهه فجر صبح دوشنبه به میزبانی مازندران در شهرستان بابلسر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت هندبال مازندران صبج دوشنبه در مراسم افتتاح این مسابقات گفت: مراسم قرعه کشی این رقابتها، شامگاه یکشنبه با حضور سرپرستان 21 تیم از سراسر کشور برگزار و تیم ها در چهارگروه تا 25بهمن ماه در دو سالن ورزشی بابلسر با هم رقابت می کنند.

خسروابراهیم زاده افزود: تیم های هیئت هندبال بابلسر و ذوالفقار نکاء به عنوان نمایندگان مازندران در رقابتها ی زیر گروه هندبال بانوان باشگاه های کشور حضور دارند.

وی به گروه بندی این رقابتها اشاره کرد و ادامه داد: در گروه یک این رقابتها، تیم هیئت هندبال بابلسر میزبان رقابتها با تیم های خراسان رضوی، فارس، نفت و گاز گچساران و گیلان رقابت می کند.

به گفته ابراهیم زاده، در گروه دوم این رقابتها، تیم ذوالفقار نکاء دیگرنماینده مازندران، با تیم های تهران، اصفهان، قم و لرستان همگروه است.

وی اضافه کرد: در گروه سوم این رقابتها، تیم های مرکزی، سمنان، گلستان، تربیت بدنی اهر، کرمان و کرمانشاه حضور دارند.

وی گفت: در گروه چهارم این رقابتها، تیم هایی از کردستان، جیرفت، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری وهمدان با هم رقابت می کنند.

رئیس هیئت هندبال مازندران اضافه کرد: در نخستین روز این رقابتها که دو نماینده مازندران با قرعه استراحت مواجه شدند، هشت مسابقه برگزارمی شود.

ابراهیم زاده تصریح کرد: درپایان این رقابتها، دوتیم به رقابتهای فصل آینده لیگ برترهندبال بانوان باشگاه های کشور صعود خواهند کرد.

وی اضافه کرد: در صورت موافقت نمایندگان تیم ها و فدراسیون هندبال، در خصوص صعود سه تیم برتر به مسابقات فصل آینده لیگ برتر تصمیم گیری خواهد شد.

کد مطلب 1247894

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