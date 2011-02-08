به گزارش خبرنگار مهر، سامان سالور کارگردان جوان سینما امسال با چهارمین ساخته خود "سیزده 59" در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد. این فیلم بر خلاف ساختههای قبلی کارگردان "چند کیلو خرما برای مراسم تدفین"،" ترانه تنهایی تهران" و"ساکنین سرزمین سکوت" فضایی اجتماعی و مضمونی جنگی دارد. به بهانه حضور این فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران با سالور گفتگو کردیم.
*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: برای ساخت چهارمین فیلمتان مضمونی اجتماعی با پسزمینه جنگ را انتخاب کردهاید. ایده اولیه فیلم چگونه در ذهنتان شکل گرفت؟
- سامان سالور: قصه اجتماعی این فیلم درباره اتفاقی به نام جنگ است که مستقیم و غیرمستقیم با همه مردم جامعه ارتباط دارد. این مسئله زندگی همه انسانها را تحت تاثیر قرار داده است. به دلیل اینکه پدر وعموی من نظامی بودند من و خانوادهام تقریبا شش سال به طور مستقیم درگیر جنگ بودیم. کودکی من، خواهر و برادرم زیر موشکباران و رفت و آمد از جایی به جای دیگر و حتی یک سال عقب افتادن از تحصیل سپری شد. به همین دلیل مسئله جنگ ناخواسته من را درگیر یک اتفاق اجتماعی کرده است.
در "سیزده 59" به جز حضور واقعیتها از ملودرامی استفاده شده که به آدمهایی که درگیر جنگ شدهاند میپردازد. البته این پس زمینه داستان از واقعیت میآید و من تلاش کردهام این واقعیت جاری را دراماتیکتر کنم. نگاه من به جنگ نگاهی انسانی است و حس همذاتپنداری مخاطب را تحریک میکند.
از اسم فیلم گرفته تا داستان و همچنین پایان فیلم فضای نامتعارفی را مقابل چشم تماشاگر قرار میدهد. اما با این وجود "سیزده 59" فیلمی مردمی است که مخاطب میتواند درگیر داستان و آدمهای آن شود. در واقع تنها هشت دقیقه از فیلم در زمان جنگ میگذرد و بقیه آن داستان رزمندهای است که بعد از سالها از کما بیرون میآید و چشم به روی تعارضهای جامعه تهران امروز میگشاید.
صابر ابر در نمایی از "سیزده 59"
* در"سیزده 59" از بازیگران حرفهای استفاده کردهاید. حضور این هنرمندان در فیلم به دلیل امکان پیداکردن اکران عمومی فیلمتان بود یا قصه فیلم اینطور ایجاب میکرد؟
- دلیل استفاده از بازیگران حرفهای به دلیل نوع قصه فیلم و فضایی بود که قصد نمایش دادن آن را داشتم. چون در فیلم بعدیام "آمین خواهیم گفت" نیز بازهم از بازیگران غیر حرفهای استفاده کردهام. بنابراین دلیل حضور بازیگران حرفهای در "سیزده 59" امکان اکران پیدا کردن فیلم نبوده است.
قصه این فیلم و فضای اجتماعی که در آن وجود داشت به من نشان میداد در اجرا باید از بازیگران حرفهای و ستارهها استفاده کنم. بسیار خوشحالم که توانستم از سه نسل از بازیگران در این فیلم بهره ببرم. نسل اول بازیگرانی مثل جمشید مشایخی پیر سپید موی سینمای ایران، نسل دوم هنرمندانی که در این فیلم حضور داشتند شامل پرویز پرستویی، فرهاد اصلانی، مهران احمدی، سعید ابراهیمیفر، محمود نظرعلیان و... میشد و نسل سوم را دریا عاشوری، صابر ابر و... تشکیل میدهند، با هوش و استعداد ذاتی که ابر دارد سینما در سالهای آینده نام او را بسیار میشنود.
* فکر می کنید نظر مخاطبان نسبت به فیلم چگونه باشد. انتظار استقبال از فیلمتان را در اکران عمومی واز طرف منتقدان دارید؟
- با احترام به نظر همه منتقدان و دوستان سینماییام من فیلم را با آگاهی بسیار ساختم و میدانم که بیننده ارتباط خوبی با فیلم برقرار میکند. من چالش با منتقدین را دوست دارم اما امیدوارم که "سیزده 59" بتواند نظر مساعد منتقدان را جلب کند. امیدوارم فیلم نمایش خوبی داشته باشد و با کیفیت مناسب به نمایش درآید. چون این فیلم به شدت وابسته به صداست. کیفیت نامناسب پخش قطعا به فیلم و قضاوت مخاطب آسیب می رساند.
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فیلم سینمایی "سیزده 59" دوشنبه 19 بهمنماه در سالن اصلی مرکز همایشهای برج میلاد روی پرده رفت. پرویز پرستویی، جمشید مشایخی، صابر ابر، فرهاد اصلانی، شاهرخ فروتنیان، علیرضا اوسیوند، مهران احمدی، ابوالفضل شاهکرم، افسانه چهرهآزاد، دریا آشوری و سعید ابراهیمیفر بازیگران "سیزده 59"هستند.
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