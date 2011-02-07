دو میلیارد ریال پروژه در بنارویه افتتاح و کلنگزنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این طرح ها شامل افتتاح روستامهد آل یاسین روستای لاغران در زمینی به مساحت 900 متر مربع و زیربنای 300 متر مربع توسط یک خیر ساخته شده، افتتاح دفتر مرکز خدماتی جهاد کشاورزی، شبکه دامپزشکی و ثبت احوال بنارویه و آغاز ساخت ساختمان خانه بهداشت روستای لاغران در زمینی به مساحت 560 متر مربع است.

همچنین پایگاه بهداشتی بنارویه در زمینی به مساحت یک هزار و 500 مترمربع و ساختمان دارالقرآن لاغران بخش بنارویه لارستان از جمله این طرح هاست که با حضور علی محمد امیری فرماندار ویژه لارستان و تنی چند از مسئولین افتتاح و کلنگزنی شد.

لارستان در جنوب فارس قرار دارد و بنارویه نیز در فاصله 255 کیلومتری شیراز واقع شده است.