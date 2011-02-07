170 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در همدان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید مهدی باقری پیش از ظهر دوشنبه در بازدید اعضای شورای شهر همدان از مراکز فنی و حرفه ای این شهر اظهار داشت: آموزش مهارتی به عهده آموزش فنی و حرفه ای است.

باقری با بیان اینکه یکی ازمهمترین چشم اندازها در برنامه توسعه کشور و استان همدان حرکت در مسیر ارتقا آموزش در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس است، اظهار داشت: براین اساس آموزش عملی فارغ التحصیلان در هر مقطع از شاخه های علمی در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه آموزش فنی وحرفه ای در تمام زمینه ها حرف برای گفتن دارد، اظهار داشت: تمام بخشهای علمی نیازمند آموزش مهارت های فنی و حرفه ای هستند و در این زمینه سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با برگزاری دوره های آموزشی توسعه اشتغال و رفع بیکاری و خود اشتغال زایی را هدف قرار داده است.

مدیر کل فنی حرفه ای استان همدان تاکید کرد: این سازمان بر اساس اصل 44 قانون اساسی 170آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای در استان همدان فعال نموده که در جهت ارائه آموزشهای مناسب به فارغ التحصیلان دانشگاهی فعالیت دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در این بازدید آموزشهای فنی وحرفه ای را تکمیل کننده مهارتهای دانش آموزان عنوان کرد و گفت: این امور فرصت مناسبی برای کسب تجارب فنی علاقمندان است تا از این طریق خدمات مناسبی به شهروندان ارائه شود.

سید احمد حسنی حلم همچنین خواستار ارسال گزارشی از رشته های این مرکز به شورای اسلامی شهر همدان شد تا با کسب اطلاعات بیشتر، شورا بتواند راهنمایی لازم برای اشتغال را به جوانان داشته باشد.