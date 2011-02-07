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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

همزمان با دهه فجر/

سالن ورزشی مصوب دولت به شهرستان آمل افتتاح شد

سالن ورزشی مصوب دولت به شهرستان آمل افتتاح شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان آمل از افتتاح سالن ورزشی آقایان از مصوبات دور نخست سفر دولت به این شهرستان همزمان با گرامیداشت دهه مبارکه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، هاشم جمشید پناه صبح دوشنبه در مراسم افتتاح این سالن ورزشی گفت: این سالن ورزشی در شهرک مروارید آمل از محل سفر اول دولت به شهرستان آمل با 350 میلیون تومان اعتبار ساخته شده است.

وی افزود: این سالن ورزشی هزار و 300 متر مربع زیر بنا دارد و برای رشته های سالنی فوتسال، والیبال، بسکتبال و دیگر رشته های ورزشی تجهیز شده است.

رئیس اداره تربیت بدنی آمل اضافه کرد: در مجموعه طبقه دوم این سالن ورزشی برای رشته تیر و کمان شهرستان آمل که از رشته های نوپا در این شهرستان است، اعتباری اختصاص داده شده و بزودی تجهیز می شود.

جمشیدپناه، با اشاره به اینکه این سالن ورزشی ویژه آقایان، سومین سالن ورزشی مصوب سفر دولت به شهرستان آمل است که افتتاح می شود، تصریح کرد: پیش از این سالن ورزشی ویژه بانوان در منطقه فرهنگ شهر و سالن تخصصی کشتی در شهرک نبوت آمل افتتاح شده بود.

وی یاد آورشد: شهرستان آمل در دولت نهم و دهم در ایجاد فضاهای ورزشی افزایش قابل توجهی را شاهد بوده است.

درمراسم افتتاح سالن ورزشی ویژه آقایان درآمل باحضور معاون پشتیبانی و منابع انسانی استاندارمازندران و مدیرکل تربیت بدنی مازندران حضور داشتند.

شهرستان آمل بیش از 370 هزار نفرجمعیت دارد.

کد مطلب 1247906

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