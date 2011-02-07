سالن ورزشی مصوب دولت به شهرستان آمل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، هاشم جمشید پناه صبح دوشنبه در مراسم افتتاح این سالن ورزشی گفت: این سالن ورزشی در شهرک مروارید آمل از محل سفر اول دولت به شهرستان آمل با 350 میلیون تومان اعتبار ساخته شده است.

وی افزود: این سالن ورزشی هزار و 300 متر مربع زیر بنا دارد و برای رشته های سالنی فوتسال، والیبال، بسکتبال و دیگر رشته های ورزشی تجهیز شده است.

رئیس اداره تربیت بدنی آمل اضافه کرد: در مجموعه طبقه دوم این سالن ورزشی برای رشته تیر و کمان شهرستان آمل که از رشته های نوپا در این شهرستان است، اعتباری اختصاص داده شده و بزودی تجهیز می شود.

جمشیدپناه، با اشاره به اینکه این سالن ورزشی ویژه آقایان، سومین سالن ورزشی مصوب سفر دولت به شهرستان آمل است که افتتاح می شود، تصریح کرد: پیش از این سالن ورزشی ویژه بانوان در منطقه فرهنگ شهر و سالن تخصصی کشتی در شهرک نبوت آمل افتتاح شده بود.

وی یاد آورشد: شهرستان آمل در دولت نهم و دهم در ایجاد فضاهای ورزشی افزایش قابل توجهی را شاهد بوده است.

درمراسم افتتاح سالن ورزشی ویژه آقایان درآمل باحضور معاون پشتیبانی و منابع انسانی استاندارمازندران و مدیرکل تربیت بدنی مازندران حضور داشتند.

شهرستان آمل بیش از 370 هزار نفرجمعیت دارد.