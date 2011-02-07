30 درصد از اعتبارات اصلاح روشهای آبیاری اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید رحیم سجادی با بیان این مطلب در نشستی خبری اظهار داشت:‌ در چهارمین جلسه شورای عالی آب که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد حدود 10 هزار میلیارد ریال اعتبار برای اصلاح روشهای آبیاری به تصویب رسید که تاکنون 30 درصد از آن به این معاونت اختصاص یافته است.

وی افزود: این میزان در حدود 400 میلیارد تومان است که دربین استانهای کشور توزیع شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه مابقی این اعتبار تا پایان تیرماه سال 90 جذب خواهد شد، تاکید کرد: این میزان اعتبار به اندازه اعتبارات سال 89 این معاونت است که می تواند آینده بسیار روشنی را برای بخش کشاورزی کشور رقم بزند.

معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: در پنجمین جلسه شورای عالی آب نیز با حضور رئیس جمهور مصوبه بسیار مناسبی گذرانده شد که می تواند فصل جدیدی را برای ارائه خدمات مناسب در این حوزه ترسیم کند.

وی یادآور شد:‌ توجه دولت نهم به ویژه دهم به بخش آب و خاک و همچنین صنایع کشاورزی نقش بسزایی را در رشد و توسعه این بخش ایفا کرده است به طوری که توانست در شاخص های مختلف اجرای آبیاری تحت فشار، شبکه های فرعی داخل مزرعه، انتقال آب با لوله از چاه به استخرهای کوچک و آبیاری تحت فشارگامهای بسیار موثری بردارد.

بیش از 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی صرف می شود

سجادی در ادامه همچنین به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته طی برنامه های اول تا پنچم توسعه کشور پرداخت و گفت: ‌با توجه به شرایط اقلیمی کشور بیش از 90 درصد از آب در بخش کشاورزی صرف می شود بنابراین لازم است با اتخاذ سیاست های مناسب به شکل بهینه از این نعمت الهی استفاده شود.

وی افزود: طی برنامه اول تا سوم حدود 500 هکتار از اراضی کشور تحت پوشش آبیاری تحت فشار بوده است که این میزان در دولت نهم به 290 هزار و 521 هکتار و در 16 ماهه دولت دهم به 166 هزار و 652 هکتار رسیده است.

معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در بخش شبکه های فرعی وزارت جهاد کشاورزی نیز طی برنامه اول تا سوم 262 هزار هکتار شبکه فرعی انجام شده که این میزان در دولت نهم 85 هزار و 349 هکتار و در 16 ماهه دولت دهم به 82 هزار و 433 هکتار رسیده است که تقریبا با چهار سال دولت نهم برابری می کند.

وی تاکید کرد: با توجه ویژه دولت در جهت تحقق برنامه های معاونت آب وخاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی شتاب بسیار مناسبی در بخش های آب وخاک و استفاده بهینه از آب به وجود آمده است که می تواند در حوزه زیرساختی گامی بسیار مهم به شمار رود.