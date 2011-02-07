ترکیب نهایی صحرانوردان اعزامی به نپال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برپایی دو اردوی تدارکاتی کمیته فنی فدراسیون دوومیدانی اسامی دوندگان اعزامی به رقابتهای دوی صحرانوردی قهرمانی آسیا را مشخص کرد. تیم مردان ایران در دو بخش جوانان و بزرگسالان راهی این مسابقات خواهد شد.

محمد خزایی، رحیم دیبایی، محمد جواد صیادی، حسین کیهانی نفرات اصلی و احسان زینی وند به عنوان نفر ذخیره در رده سنی بزرگسالان ترکیب نهایی تیم اعزامی ایران به این رقابتها را تشکیل می دهند. در رده سنی جوانان هم بهنام صبوری، ارسلان محمودی، حسین گنج خانی، مهدی باباجانی نفرات اصلی و نیما رشدی به عنوان نفر ذخیره حضور دارند.

ترکیب نهایی تیم ملی دوی صحرانوردی زنان ایران برای حضور در این مسابقات بعد از برگزاری مرحله نهایی اردوی دوندگان اعلام خواهد شد. رقابت‌های دوی صحرانوردی قهرمانی آسیا اواخر بهمن‌ماه در کشور نپال برگزار می شود.