مجسمه های برفی در همدان ساخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان هدف از اجرای این برنامه را فرهنگ سازی در زمینه آشنایی کودکان و نوجوانان با رویدادهای انقلاب، ارتقا توانایی کودکان و نوجوانان در خلق یک اثر هنری و لذت از ساخت و افزایش مهارت فیزیکی در کودکان عنوان کرد.

پرویز ابراهیمی با بیان اینکه برگزاری مسابقه ساخت مجسمه های برفی با موضوعات صحنه ها و شخصیت های انقلابی و تظاهرات مردمی در افزایش آگاهی کودکان پیرامون وقایع انقلاب تاثیر بسزایی دارد، گفت: در این برنامه 86 گروه پنج نفری برای ساخت آدم برفی در مسابقه ساخت مجسمه های برفی ثبت نام و بیش از 500 کودک و نوجوان همدانی به همراه خانواده خود، ساخت آدم برفی با موضوع انقلاب را تجربه کردند.

ابراهیمی یادآور شد: این مسابقه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری در محل بوستان ارم شهر همدان برگزار شد و به چهارده نفر از برگزیدگان این مسابقه پس از بررسی و داوری آثار، جوایزی اهدا شد.